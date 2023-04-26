【傷口護理】受傷位置影響治理方法　醫生解構傷口縫針注意事項

▲ 醫生解構傷口縫針注意事項。

上期簡介了三類常見傷口的處理和護理方式，今期會講解需要縫針的傷口有何注意事項。

除了受傷的類型和嚴重程度外，受傷的位置也會影響治理方法。例如頭部表面較多血管，即使傷口比較細小亦可能需要縫針，以免流血不止；面部受傷同樣可大可小，需要小心處理，避免留下明顯疤痕。至於關節附近的傷口通常復原時間較長，膝蓋便是最佳例子，由於每天走路或坐下時膝頭經常屈曲，有機會拉扯傷口，影響其復原速度及令疤痕增生。

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傷口深或要縫針 幼線針數較多 疤痕較不明顯

大部分較淺的傷口都可以自然癒合，但較長及深的傷口，特別是位於較多血管的傷口如頭部或面部、傷口不規則或有異物卡着，則可能需要縫針把皮膚組織縫合，讓傷口加快癒合和控制出血。

當傷口比較深，可能需要分層縫合。創傷型傷口最表面的縫合一般都會選用不可溶解的針線，好處是不會被身體分解，以免降低針線拉力而鬆脫，而且傷口癒合後可盡快取走，但病人要安排覆診拆線。如選用幼線縫合傷口，針數雖然較多，但好處是疤痕相對地不太明顯。

敷料有助康復減疤

縫針後可使用不同功能的敷料，有些可以止血清創、有些可以減低細菌感染等，減少併發症及疤痕形成。現時有各式各樣的敷料適合不同階段及情況的傷口使用，患者可聽取醫護人員建議，一般要在消毒無菌狀態下使用傷口敷料，如非必要，蓋上敷料後應盡量避免揭開。

不論傷口有否縫針，如康復過程中出現滲血、痛楚加劇、紅腫、傷口發熱、活動困難，或傷口有分泌物並傳出異味，甚至發燒，便應該及早找醫生再作檢查，確認是否有感染情況。

當傷口拆線後，見到表面皮膚已經復原，便可開始預防疤痕的護理，例如使用除疤膏或疤痕貼，直到傷口完全褪色和平伏。整個過程需持續數個月甚至一年，如期間發現疤痕異常生長，應該及早求醫。

個別人士的體質較易產生疤痕，例如傷口曾出現過蟹足腫（Keloid），更要小心護理疤痕，避免增生。而糖尿病患者、正使用類固醇或免疫系統較弱人士，即使普通傷口都較容易受到感染，間接增加疤痕形成機會。心臟病、腦血管病患者所服用的抗血小板或抗凝血藥物，亦會增加傷口出血不止或傷口紅腫的機會，減慢傷口復原速度和增加感染風險。

首要清洗乾淨傷口

傷口受細菌感染是導致疤痕形成的原因之一，所以在最初處理時，清洗傷口的步驟非常重要。特別是一些因動物咬傷引致的傷口更易受到感染，很多時都要處方口服抗生素，醫生亦會小心判斷傷口是否需要即時或延後縫針。 謹記皮膚傷口只可反映最表層的傷勢，皮膚以下的器官在受傷過程中有機會受到不同程度的傷害，例如骨折或腦震盪。醫生會審視患者整個受傷過程，以安排合適的診斷和治療方案，有需要時或會安排X光、電腦掃描或其他影像檢查，若發現腦出血或骨折會安排其他專科跟進。