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【命案】游乃海指Lokman眼神令人不寒而慄　 鄭保瑞讚楊樂文演出投入忘我

娛樂 17:24 2023/04/24

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《命案》

電影《命案》在今晚 (4月24日) 發布名為【楊樂文 橡筋篇】的第2條製作特輯，在當中，導演鄭保瑞解釋選用楊樂文（Lokman）演出的原因。

鄭導演大讚Lokman在多次試鏡中表現非常一致，讓他相信對方理解這角色。而監製兼編劇游乃海則回憶起其中一次試鏡是踩血的那場戲，而Lokman在眼神上能顯露出寒慄的感覺。

【命案】林家棟破紀錄NG 53次　MIRROR全體出席首映撐隊長Lokman

《命案》

Lokman不要求保護

Lokman戲中飾演的茶餐廳少東，由於他有與生俱來的殺戮衝動，使他在劇情後半部需要透過向自己彈橡筋來控制殺戮欲望，然而那數場戲份均是在沒有保護措施下完成。

導演鄭保瑞強調在電影中沒特別保護Lokman，除彈橡筋外，被另一男主角林家棟灌符水的劇情也是直接拍攝。

《命案》

而鄭保瑞亦表示，Lokman拍攝前沒提出過要任何保護的措施。

Lokman談起自己拍彈橡筋的那種痛楚是直入心裏，但同時越痛就能越投入角色，然而回到家後發現雙手都被橡筋弄致破損。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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