【應急醫院】落馬洲應急醫院空置一年終啟用　用作日間放射診斷服務

▲ 應急醫院用作放射診斷日間服務。(醫管局提供)

本港今年年初爆發第五波疫情，當時向中央提出請求於落馬洲興建中央援港應急醫院，並於去年4月底完工交付。事隔近一年，醫管局啟用中央援港應急醫院，用作「日間放射診斷服務先導計劃」服務。

醫管局表示，放射診斷服務的需求非常殷切，輪候放射診斷服務的病人持續增加，一些非緊急個案動輒要等候十多個月，甚至可能更長時間。醫管局即將展開「日間放射診斷服務先導計劃」（先導計劃）。因應中央援港應急醫院位處新界東，先導計劃首階段會先在新界東醫院聯網試點推行。

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上個月開始，新界東醫院聯網同事已主動邀請部分合適的病人，到中央援港應急醫院接受放射科服務，包括腦部、胸腔、腹部等的電腦掃描造影，以及脊柱、肩部、膝部等的磁力共振掃描造影。醫院同事會陸續去信合適病人，查詢他們的意願，再為有意的患者安排前往應急醫院接受放射科服務。

醫管局主席范鴻齡表示，先導計劃的最大好處莫過於是能夠大大節省輪候時間，例如一些非緊急個案，原本在公立醫院輪候放射診斷造影服務需時約十多個月，但假若選擇到應急醫院，輪候時間便能大大縮短。掃描造影結果會送回原來覆診的醫院，待病人覆診時跟進。假若在檢查後發現異常，原本跟進的專科便可盡快安排診斷及跟進，這機制對於及早控制病情有莫大幫助。

范鴻齡指，親身到應急醫院視察，走進放射科，環顧四周感覺舒適，通道寬敞，登記等候區有自助充電設備，醫院有提供Wi-Fi方便市民上網；當眼處亦有張貼穿梭巴士時間表，我們會免費接載求診及陪診人士來往上水港鐵站及應急醫院。走進檢查室，除了簇新的電腦掃描造影儀器及磁力共振掃描造影儀器，更吸引我視線的，是藍天白雲天花板，讓病人躺在儀器上有如望著晴空，幫助放鬆心情，設計極具心思。一位參與計劃的市民曾先生向我表示，很高興參與計劃可以縮短幾個月的輪候時間，他對院內環境和醫護服務也感到非常滿意。曾先生更提出一些改善建議，同事亦馬上跟進。醫患合作將服務辦好，實在是公營醫療之幸。



范鴻齡表示，先導計劃於新界東醫院聯網展開後，下一步會擴展至新界西醫院聯網，我們期望其後逐步開始涵蓋其餘五個聯網，惠及更多病人。

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記者：陳展棋

