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【寵物福音】5.7免費寵物乘車日 帶主子西九海濱長廊一日遊

休閒消費 18:16 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

寵物保險「OneDegree」一直致力為寵物提供更全面的保障及推動關愛寵物文化，近日更於5月7日聯同香港寵物巴士組織「99Bus」舉行「免費寵物乘車日」，免費邀請一眾愛寵人士與主子「遊巴士河」，齊齊前往西九海濱長廊，與其他寵物及飼主朋友相聚一堂，享受乘車樂趣和美好時光。乘車時間由上午11時起程，下午4時30分回程，上車地點及詳情請參閱OneDegree的Facebook http://bitly.ws/Dr45 及 Instagram http://bitly.ws/Dr4c

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童學園
【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪　村校版「野人老師」做學生「Keyman」

日前，保險公司為慶祝開業三周年舉辦了生日派對，與客戶及其寵物們一同慶祝，場面既熱鬧又溫馨。當日網絡KOL兼貓如東方昇及藝人Leanne（何思諺）、Tom（杜志烜）與兒子及邊界牧羊犬Dolby亦有出席，並在活動上分享了他們與寵物相處的點滴。

  • 5月7日「OneDegree免費寵物乘車日」，大家可帶住主子「遊巴士河」，齊齊到西九遊玩。
  • 保險公司日的3周年生日派對，與客戶及其寵物們一同慶祝，場面溫馨熱鬧。
  • 東方昇及藝人Leanne（何思諺）、Tom（杜志烜）與兒子及邊界牧羊犬Dolby都有出席，分享與寵物相處的點滴。
  • 有寵物樣子的襟章，十分可愛。
  • 場地有主子的打卡位。

保險快閃優惠低至三折

除了開派對與客戶交流，保險公司更推出限時特別優惠，新客戶由2023年4月24日至26日期間投保下列產品（優惠受條款及細則約束，詳情請參閱www.onedegree.hk）：

產品 特別優惠內容 優惠碼
「毛價保」寵物保險 首年保費75折及送寵物身體檢查服務一次 BDAY
火險 首年保費3折1 THREE
家居險
「無限護身保」危疾保險 可享首年保費3折2

1 折扣將以現金回贈形式提供，並於投保後第十三個月回贈。

2 折扣將以現金回贈形式提供，並於投保後第四個月回贈。

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