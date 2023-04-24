【網絡熱話】深夜搭巴士被鄰座男非禮4小時 女大生機警1招成功擒「狼」

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女生搭車被非禮要懂得保護自己。日本一名女大學生，近日乘搭夜班巴士時，被身旁23歲陌生男大生連續非禮4小時，該名女大生最後靠1招，成功擒狼。

影片推介：

綜合日媒報道，事發於本月17日凌晨，居住在千葉縣的女大學生，乘搭從名古屋開往新宿站的夜班巴士，其間被坐在旁邊、居於愛知縣的23歲男大學生觸摸身體達約4小時，有強迫猥褻之類的嫌疑。

該名女大生最終無法忍受，終趁巴士駛到停車場時，機警向巴士司機求救，司機隨即報案，警方接報後趕到現場，拘捕涉事男大學生。報道指，在警方審訊過程中，渡邊承認指控。案件正在進一步調查中。

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責任編輯︰王明芳