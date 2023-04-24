【開心香港】4.29任何放映格式電影劃一$30　周四早上11時開售限購4張

▲ （陳靜儀攝）

開心香港活動之一、本周六（29日）舉行的「全港戲院日」，香港戲院商會表示，當天全港所有戲院票價一律30元 ，觀眾可以$30優惠票價到全港任何戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影。

參與的戲院包括百老匯、影藝戲、Cinema City、英皇戲院、嘉禾、高先院線、寶石戲院、MCL、新寶、新光戲院、CGV D2 Place、ACX Cinemas@ 北角匯、華懋電影院線。「全港戲院日」當日，貴賓院將不提供餐飲。

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首場長者及長者早場優惠低於$30將維持不變，將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一30港元正 (包場及特備節目除外)。其餘所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。任何放映格式都適用以上優惠，包括4DX、IMAX、MX4D等。

香港戲院商會理事長袁彥文表示：「『全港戲院日』是破天荒的業界活動，我們不斷提升影院的觀影質素，為觀眾帶來不同視聽享受，期望戲院業界復甦，迎來更多千萬及過億票房的電影。活動能夠成功推出，首要是得到香港電影發展基金及創意香港全力支持；同時亦有賴片商，發行商及所有業界鼎力支持，才得以付諸實行。」早前，活動亦得到演藝界台前幕後精英為「全港戲院日」錄製短片，呼籲市民踴躍支持活動，以$30到戲院嘗試不同放映格式。

香港戲院商會主辦，電影發展基金及創意香港資助，「全港戲院日」將於4月29日舉行，是「開心香港」及「香港流行文化節2023」活動之一。活動當日的戲票將於4月27日早上11時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，戲院票房每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

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責任編輯：陳麗娜