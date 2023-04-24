【東張西望】413萬積蓄失竊疑遭次子私吞 翟婆婆抱憾離世長子誓追究到底

▲ 413萬積蓄疑遭次子私吞，翟婆婆更被老人院迫簽3張白紙，最終抱憾離世。

成副身家被最錫的親生仔呃晒，真係痛不欲生！早前《東張西望》報到，80歲的翟婆婆去年跌倒受傷後疑被次子逼入護老院，期間懷疑被對方偷去190萬現金及金器，仲轉走220萬銀行儲蓄，超過400萬身家不翼而飛，而婆婆銀行戶口只剩下900多元過活。長子胡先生指翟婆婆向來最愛錫細佬，對身家被騙走一事難以釋懷，甚至希望能在法庭上當面與次子對質。可惜翟婆婆日前不幸被新冠肺炎帶走，而胡先生也會代母向弟弟追究到底。

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80多歲的翟婆婆，於去年9月，懷疑次子趁她跌親逼她入住護老院期間，竟與護老院進行串謀，逼她簽3張白紙，當時次子夾埋護老院指翟婆婆有腦退化，禁止外出以及長子胡先生探望，被長子識穿後，翟婆婆以為自己終於有得揀，可以決定誰來探她，

嗰時我媽好怕我細佬，同我同老人院當面講『我唔想見細佬！千祈唔好俾佢入嚟見我！』，老人院建議當場寫咗張紙，寫咗我細佬個名同埋佢身份證號碼，我簽咗名，但老人院同我講話要見證人，佢話我老婆唔做得，佢話呢度冇任何一個人會同你做見證，呢個唔成立，當場撕爛咗張紙，咁我都冇辦法。

之後胡先生與太太出去用膳，護老院以為他們離去，立即通知次子，

冇耐，我細佬同佢老婆就喺門外面，同姑娘喺條門隙講咗兩句就離開咗，如果我唔喺度，我細佬咪的咗我媽走，點解每一次我做任何嘢，就早我一步知道呢？每一次我講完嘢就揸住個電話匿喺後巷吱噚呢！呢次就最清晰喇！

後來胡先生約定日期接翟婆婆外出，去到護老院亦諸多阻撓，翟婆婆對舊年9月在護老院一共住了20日所發生過的事，就算入了醫院仍然記得一清二楚，翟婆婆更說：「我去到第3日就同姑娘簽咗3張紙！我唔知係乜嘢嚟！」

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胡先生也有問到媽媽為何在白紙上簽署，而翟婆婆解釋因為只得她一個在老人院，又沒有人幫，怕遭到老人院欺負，

佢揼佢、玩佢，沖涼俾凍水佢都得！冇辦法焗住要簽，淨係簽個名咋喎，點解要簽3張白紙呢？到依家都係個迷…

胡先生續指，初時懷疑院方希望用一些方便，落咩藥，打咩針，但諗深一層，他擔心院方同弟弟攞白紙扮授權，可能會做其他事，擘如；攞錢，或者是過戶的用途，而陸偉雄大律師則指，偽造文件最高刑罰坐14年監。

會唔會有人將呢3張簽咗名嘅白紙，將一啲不當嘅內容加咗落去，所有嘅資料喺簽文件事冇，咪即係冇人事後偽造一張咁嘅文件，咁就有刑事成分喇！即係攞呢張文件嗰個人，同埋加條款落去嗰個人，佢就偽造文件，偽造文件好嚴重，最高刑罰坐14年監。

《東張》走訪葵涌和宜合道，涉事的護老院了解，按了一陣門鐘才有職員開門，主播李旻芳指想找唐姑娘！職員卻指唐姑娘與何生外出上堂，當李旻芳表名身份後，並想找唐姑娘了解事情，職員即推說她今日唔返嚟，我答你唔到，說罷即關門！而胡先生也懷疑唐姑娘在護老院內，因為她在CCTV看到他們而避見…

《東張》更以電郵向社署安老院牌照處查詢，對方回覆表示：「有關翟婆婆個案，社署安老院牌照事務處(牌照處)，早前已應翟婆婆長子就保證人及探訪事宜的查詢，聯絡院舍及作出協調。」

至於主管行為是否有違規，就避而不答，警方回覆表示，「於2月7日，在旺角拘捕一名47歲男子及一名50歲女子，懷疑與案有關。該兩名被捕人已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。」

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胡先生感慨地表示媽媽有個願望，希望在法庭跟細佬當面對質，

我媽有個願望，就想見我細佬一面，就係想喺法庭問佢，點解喺屋企177萬攞走晒佢，佢同我講佢啲金儲得好辛苦，16歲開始儲，逐粒逐粒儲，鑽石戒指同啲金，佢啲嫁妝，點解要攞走晒，仲有220萬，點解220萬攞走攞淨9百幾蚊，仲有最後八達通係政府俾我哋，6、7千蚊攞淨20蚊八達通俾佢，點解人人有，佢冇…

以為翟婆婆入院後可望一兩日後會出院，詎料《東張》播出前再傳嚟病危的消息，要轉入隔壁病房，捱不到兩日便與世長辭！

我冇諗過媽媽離世，呢次佢走，唔係癌症，唔係佢嘅腎病，而係新冠肺炎，佢用咗3日時間就帶走我媽，(細佬有幾大責任？)絕對有關係，我媽就好獨立，好自由，佢已經講過臨老唔去老人院，但點解要困佢去老人院，佢入到去好唔開心，我媽張床一定有電視機，佢好鍾意睇電視，護老院要收400蚊，我細佬連400蚊都唔裝俾佢，出咗院之後，提到佢細佬，佢就會好嬲好激動，可以見到呢件事佢擺唔低，所以佢心情一路都好差，可想而知係影響咗佢個健康，仲要最鍚佢。

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陸偉雄律師表示，婆婆過身，刑事機會係細咗，但胡生首先要去確認自己身份，去攞遺囑確認書，就算細佬做同一步驟，也不會有勝算，從民事而言，胡先生亦可取代翟婆婆成為提告人，盜竊一事仍可繼續追究，

你個細佬如果做同一個步驟，就唔會成功，因為翟婆婆已經做了一張遺囑，遺囑，清楚寫明你（胡先生）是遺囑執行人，呢份遺囑合晒格，仲搵埋醫生做見證，婆婆過身唔係世界末日，亦都唔係成件事終結，可能證據少咗，但警方要努力啲去搵其他證據，民事方面，你可以取代婆婆提告人的身份。

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責任編輯︰王明芳