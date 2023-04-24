【復常】機場首季客量按年升27倍　貨運量跌6.3%

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香港機場管理局今天公布香港國際機場今年3月的航空交通量。今年3月機場處理旅客量達280萬人次，按年升逾28倍。貨運量按年升5.8%至37.2萬公噸，3月份的飛機起降量按年增加逾倍至約2.1萬架次。

於4月首三個星期，香港國際機場的日均客運量持續增加，每日接待旅客約10萬人次，達到疫情前水平的 50%。\

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機管局指，在旅遊限制撤銷後，旅客需求於今年3月持續改善。所有類別旅客的人數均較去年同月大幅上升，當中香港居民旅客量表現強勁。往來東南亞、中國內地及日本的旅客量錄得最顯著升幅。

全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。上月貨運量按年錄得增長，主要由於去年同月疫情導致供應鏈受阻，令比較基數較低所致。出口貨運量同比增加 19%。月內，往來北美、中東及歐洲主要貿易地區的貨運量錄得最明顯升幅。

於今年首季，機場處理旅客量達700萬人次，按年升近27倍；首季飛機起降量按年升74.2%至約5.2萬架次，貨運量則下跌6.3%至95萬公噸。

翻查記錄，2019年疫情前，機場客運量為約1,878萬人次，今年首季的旅客量，約為當年的約37%。

過去12個月，機場客運量較去年同期增加7.7倍至1240萬人次，飛機起降量上升11.5%至約16.1架次，貨運量則下跌16%至410萬公噸。

機管局又表示，香港國際機場最近獲國際機場協會頒授「機場碳排放認可計劃」第四級別「轉變」認證，嘉許機場致力減碳的決心及碳管理的成就。

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記者：陳梓蔚