【兒童花式溜冰】 暑假溜冰夏日營 訓練小朋友平衡力及耐性

疫情後大解放，適逢暑假將至，相信不少家長現在已經開始為小朋友的暑假活動部署。由「又一城歡天雪地」溜冰學校主辦的「歡天雪地夏令營」，自1999年推出以來一直成為學生喜愛的暑期活動，小朋友可以在炎夏涼快地做運動，消暑之餘又可培養他們對溜冰的興趣，絕對是鍛鍊身心的好時機！

溜冰不僅能夠增強身體的平衡感、四肢協調能力及身體的柔韌性，同時還可增強心肺功能，提高運動能力，小朋友更可以通過學習溜冰而訓練耐性。

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「歡天雪地夏令營」為3至16歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程，每班4人或以上，由專業敎練悉心培訓，以保證教學質素。課程內容包括學習溜冰的基本技巧、平衡、正確跌倒及起立方法、原地踏步及向前踏步等，讓學員於安全又輕鬆的環境下打好溜冰的基礎。學員完成夏令營課程後，將可獲頒授「花式溜冰課程證書」乙張。

▲ 「歡天雪地夏令營」為3至16歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程。

「歡天雪地夏令營2023」 報名日期： 由2023年5月2日起至額滿即止 上課日期： 2023年7月3日至8月25日 溜冰課程設有不同組別及上課時間，詳情請向「又一城歡天雪地」溜冰學校查詢。 收費： 港幣1,075元 (共五節) 查詢： 「又一城歡天雪地」溜冰學校 網址：www.glacier.com.hk 電話：(852) 2844 3530 / 5500 3588

報名可享迎新禮品及「又一城 」 獨家購物及飲食優惠

此外，「又一城歡天雪地」溜冰學校更特別聯同「又一城」多間商戶推出一系列購物及飲食優惠予各學員，讓一眾學員及家長於炎炎夏日盡享精彩優惠！

「 又一城歡天雪地 」 迎新 禮品及精彩優惠

商戶 學員尊享優惠# 「又一城歡天雪地」 溜冰學校 可享溜冰練習票折扣優惠。 「又一城歡天雪地」 溜冰商店 獲贈Jackson Mystique / Freestyle 溜冰鞋優惠券乙張。

獲贈溜冰保護套裝優惠券乙張。

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可享溜冰產品折扣優惠。

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