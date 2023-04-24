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【兒童花式溜冰】 暑假溜冰夏日營 訓練小朋友平衡力及耐性

休閒消費 18:51 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

疫情後大解放，適逢暑假將至，相信不少家長現在已經開始為小朋友的暑假活動部署。由「又一城歡天雪地」溜冰學校主辦的「歡天雪地夏令營」，自1999年推出以來一直成為學生喜愛的暑期活動，小朋友可以在炎夏涼快地做運動，消暑之餘又可培養他們對溜冰的興趣，絕對是鍛鍊身心的好時機！

溜冰不僅能夠增強身體的平衡感、四肢協調能力及身體的柔韌性，同時還可增強心肺功能，提高運動能力，小朋友更可以通過學習溜冰而訓練耐性。

最新影片推介

「歡天雪地夏令營」為3至16歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程，每班4人或以上，由專業敎練悉心培訓，以保證教學質素。課程內容包括學習溜冰的基本技巧、平衡、正確跌倒及起立方法、原地踏步及向前踏步等，讓學員於安全又輕鬆的環境下打好溜冰的基礎。學員完成夏令營課程後，將可獲頒授「花式溜冰課程證書」乙張。

「歡天雪地夏令營」為3至16歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程。

 

歡天雪地夏令營2023
報名日期 由2023年5月2日起至額滿即止
上課日期

2023年7月3日至8月25日

  • 溜冰課程設有不同組別及上課時間，詳情請向「又一城歡天雪地」溜冰學校查詢。
收費 港幣1,075元 (共五節)
查詢

「又一城歡天雪地」溜冰學校

網址：www.glacier.com.hk 電話：(852) 2844 3530 / 5500 3588

 

報名可享迎新禮品及「又一城獨家購物及飲食優惠

此外，「又一城歡天雪地」溜冰學校更特別聯同「又一城」多間商戶推出一系列購物及飲食優惠予各學員，讓一眾學員及家長於炎炎夏日盡享精彩優惠！

又一城歡天雪地迎新禮品及精彩優惠

商戶 員尊優惠#

又一城歡天雪地

溜冰學校
  • 可享溜冰練習票折扣優惠。

 

又一城歡天雪地

溜冰商店
  • 獲贈Jackson Mystique / Freestyle 溜冰鞋優惠券乙張。
  • 獲贈溜冰保護套裝優惠券乙張。
  • 獲贈溜冰手套乙對。
  • 可享溜冰產品折扣優惠。

*  *  *

其他商戶迎新禮品及精彩優惠

商戶 舖號 員尊優惠#
adidas UG-06 正價貨品可享額外9折優惠。
An Nam 安南 L1-20

- 午市時段可免費換領甜品一份; 或

- 晚市時段消費滿港幣250元或以上可免費換領無酒精飲品一杯。
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  • 惠顧正價產品滿淨值港幣500元, 即可減港幣100元及免費獲贈
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#受條款及細則限制詳情請向商戶查詢憑券正本方可享以上優惠，影印本恕不接受。

 

 

 

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