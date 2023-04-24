【兒童花式溜冰】 暑假溜冰夏日營 訓練小朋友平衡力及耐性
疫情後大解放，適逢暑假將至，相信不少家長現在已經開始為小朋友的暑假活動部署。由「又一城歡天雪地」溜冰學校主辦的「歡天雪地夏令營」，自1999年推出以來一直成為學生喜愛的暑期活動，小朋友可以在炎夏涼快地做運動，消暑之餘又可培養他們對溜冰的興趣，絕對是鍛鍊身心的好時機！
溜冰不僅能夠增強身體的平衡感、四肢協調能力及身體的柔韌性，同時還可增強心肺功能，提高運動能力，小朋友更可以通過學習溜冰而訓練耐性。
最新影片推介
「歡天雪地夏令營」為3至16歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程，每班4人或以上，由專業敎練悉心培訓，以保證教學質素。課程內容包括學習溜冰的基本技巧、平衡、正確跌倒及起立方法、原地踏步及向前踏步等，讓學員於安全又輕鬆的環境下打好溜冰的基礎。學員完成夏令營課程後，將可獲頒授「花式溜冰課程證書」乙張。
|「歡天雪地夏令營2023」
|報名日期：
|由2023年5月2日起至額滿即止
|上課日期：
|
2023年7月3日至8月25日
|收費：
|港幣1,075元 (共五節)
|查詢：
|
「又一城歡天雪地」溜冰學校
網址：www.glacier.com.hk 電話：(852) 2844 3530 / 5500 3588
報名可享迎新禮品及「又一城」獨家購物及飲食優惠
此外，「又一城歡天雪地」溜冰學校更特別聯同「又一城」多間商戶推出一系列購物及飲食優惠予各學員，讓一眾學員及家長於炎炎夏日盡享精彩優惠！
「又一城歡天雪地」迎新禮品及精彩優惠
|商戶
|學員尊享優惠#
|
「又一城歡天雪地」
溜冰學校
|
|
「又一城歡天雪地」
溜冰商店
|
* * *
其他商戶迎新禮品及精彩優惠
|商戶
|舖號
|學員尊享優惠#
|adidas
|UG-06
|正價貨品可享額外9折優惠。
|An Nam 安南
|L1-20
|
- 午市時段可免費換領甜品一份; 或
- 晚市時段消費滿港幣250元或以上可免費換領無酒精飲品一杯。
|Champion
|L1-35
|
|Diamanti Per Tutti
|G-05
|購物可享九折優惠*指定商品除外。
|Guerlain 法國嬌蘭
|G-39
|憑換領卡親臨又一城專門店, 可預約尊享殿級蜂皇手部護理服務乙次。完成服務後, 可獲贈美肌禮品乙份。
|Jumpin GYM U.S.A 美國冒險樂園
|L2-11
|惠顧港幣60元代幣(30個)送港幣20元代幣(10個), 並加送冒險樂園兒童月刊乙本。
|LUCULLUS 龍島
|L1-15
|選購任何正價產品滿港幣250元可享85折優惠。
|O.N.S kapok
|LG1-64
|購物滿港幣800元即減港幣100元。
|OTO
|G-30
|獲贈港幣300元現金購物券。
|
Parsons Music
柏斯音樂
|L2-54
|
|Serta 舒達
|L2-48
|獲贈港幣100元紐西蘭系列枕頭現金券。
|Simmons 蓆夢思
|L2-53
|單一消費滿淨額港幣8,000元可享港幣388元折扣優惠。
#受條款及細則限制。詳情請向商戶查詢。憑券正本方可享以上優惠，影印本恕不接受。