【郵輪猝死】郵輪飲品冰櫃驚現男性遺體　猝死男乘客被擺放至腐爛膨脹

▲ 美國一名男子搭郵輪時猝死，遺體被擺放在飲品冰櫃，至腐爛膨脹。

疫情放緩，不少家庭都會享受短途旅行。美國佛羅里達州一對夫妻，日前參加「精緻郵輪」春分號（Equinox）8天加勒比海郵輪之旅，未料丈夫卻在行程第2天心臟病發身亡。然而郵輪抵港後，警方卻發現其遺體已從船上太平間，被轉移至飲品冰櫃，並因溫度不夠低，導致遺體已腐爛膨脹。

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據《紐約時報》報道，案發於去年8月，而死者的妻子Marilyn Jones在本星期才正式向「精緻郵輪」提出上訴。

起訴書指出，79歲男子Robert Jones在郵輪上因心臟病發猝死，船公司向遺孀Marilyn提出兩個選項，一是讓Marilyn帶著丈夫遺體在波多黎各首府San Juan落船；二是讓Marilyn把遺體存放在船上太平間，直到6天後返回佛羅里達州。

Marilyn考慮到第一個方案，必須自己想辦法把遺體運回佛羅里達州，因此決定採納第二個方案，與丈夫遺體一起留在船上。未料船隻抵港後，殯儀社員工與警方卻發現，遺體已從太平間被移往飲品冰櫃，並因溫度不足致使遺體已膨脹發綠，呈末期腐爛階段，甚至到無法瞻仰遺容的地步。

Marilyn與亡夫已結婚55年，家屬為此感到極傷痛，並向船公司提出上訴，要求至少賠償100萬美元。而船公司以「事實的敏感性以及對家屬的尊重」為由，拒絕回應事件。

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責任編輯：羅嘉欣