容祖兒宣布7月紅館演唱會　台上預告Twins明年開騷

▲ Twins、關智斌捧容祖兒場。

容祖兒上周末完成一連8場澳門演唱會《Eternity 容祖兒演唱會》，一連四個星期的六及日都於澳門渡過，祖兒也坦言非常不捨得觀眾，不過她同時公布，等足3年，今年7月終於回歸香港開騷，即將可以再同樂迷見面。

在澳門騷上，Twins的阿Sa阿嬌、關智斌、楊太等都有捧場，祖兒笑言：「你哋咪成日望上去睇佢哋（Twins）啦，哈哈，想睇佢哋出年年頭啦！」觀眾即大聲歡呼！

▲ 澳門完成演唱會。

7月香港開騷

於安歌環節，她笑言三個最好的朋友來了：「他們唱K，最鐘意點我一首歌，尤其鐘意用『子喉』來唱，為多謝他們來支持我，今晚安歌第一首歌就唱《心淡》！」全場歡呼四起，萬人大合唱《心淡》，繼而祖兒叫觀眾點歌，又加唱了《16號愛人》場面震撼。

祖兒表示，回港後就馬上為7月香港的演出作籌備工作，如影演唱會海報、開會揀歌排舞等等，將會非常忙碌，但忙碌之中又感到很興奮。

自她宣佈即將開騷後，不少工作人員電話已被打爆，瘋狂查詢何時可以買飛，祖兒笑道，「哎...我都唔知，等公司安排好先，相信好快，大家再等等。」

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