【樂壇教父】Uncle Ray家屬質疑伊院強插尿喉疏忽照顧　院方就溝通不足引起的不快再次致歉

▲ 周舜河提起Uncle Ray被強插尿喉是多次落淚。（黃建輝攝）

「樂壇教父」Uncle Ray1月13日離世，其契仔兼遺囑執行人周舜河早前指控伊利沙伯醫院醫護在Uncle Ray留院期間強插尿喉、未有抽肺水及疏忽照顧致二級褥瘡等，伊院其後就溝通不足致歉【詳情即看：下一頁】。周舜河今（24日）召開記者會反駁伊院部分回應，並多次哭訴不能接受在Uncle Ray明言「唔好搞我下體」及全力掙扎後，醫護仍強行插尿喉，要求醫管局承諾檢討相關程序及尋求改善空間，包括病人拒絕接受任何治療的權利。周舜河亦稱，已向醫委會投訴涉事主診醫生，會視乎結果及醫管局回應採取下一步行動，包括透過法律途徑申訴，重申不接受將所有問題歸咎於「溝通不足」。伊院再回應指，就醫護人員與家屬溝通不足而引起的不快再次表示深切的抱歉，重申已作出一系列預防措施盡量減低出現褥瘡的機會，而插尿喉亦屬臨床需要。

周舜河提起Uncle Ray被強插尿喉時多次落淚，指伊院早前回覆他稱，Uncle Ray確曾反對，但護士再向其講解及安慰後，他未有再反對，整個過程在2至3秒內已完成，期間Uncle Ray表現平靜。不過，實際Uncle Ray曾向其表示，已叫護士「唔好搞我下體」，對方卻仍繼續，Uncle Ray當時雙手被綁但也極力掙扎。他並質疑，Uncle Ray在入院時已被界定為沒有自我照顧能力，為何醫護會只單方面與不能自顧的病人溝通，而不通知家屬及尋求家屬意願。

他又稱，Uncle Ray在轉院後被發現有2級程度壓傷，臀部滿佈褥瘡，不解醫護為何在其出現1級壓傷時不通知家屬，以及為何從頭到尾均回答不了Uncle Ray何時出現1級壓傷，只在家屬追問時回應指「唔記得咗通知你。」，質疑醫護疏忽照顧。

周舜河同時反駁伊院早前回應傳媒查詢時的部分說法，例如伊院稱，「病人逗留本院期間，同一病格發現新冠陽性個案，院方立即安排病人轉往獨立病房以等待檢測結果」，周舜河指院方並未立即安排，而是經家屬投訴後方轉至獨立監測病房。

周舜河指，不會追究有關護士，因他們均按醫生指示行事，故已向醫委會投訴涉事主診醫生專業失德等，重申不接受將一切問題及錯誤歸咎於「溝通不足」。他又要求醫管局承諾，認真檢視現有公立醫院相關措施及守則，積極尋求改善空間，包括病人拒絕接受任何治療的權利，盡可能避免及減少同類事件發生於高齡老人及末期病人身上。周舜河指，若如果醫管局拒絕，將透過法律途徑追究責任。

伊利沙伯醫院指，就醫護人員與家屬溝通不足而引起的不快再次表示深切的抱歉，會繼續為病人及家屬提供一切可行協助。院方提到，病人在入院時行動不便需要長期臥床休息，經評估他有高風險患上褥瘡，院方有為病人作出一系列預防措施盡量減低出現褥瘡的機會，包括安排醫護定時為病人轉身一次，以及為病人提供減壓床墊、轉身三角枕及保護腳踝的腳套。另外，由於病人患有腎臟衰竭，為病人插尿喉屬臨床需要，是醫生考慮過病人情況後作出的專業判斷，有關程序有助監察病人的尿液及排尿情況，以及收集尿液作種菌之用，讓醫生可進一步了解病人的病情以提供適切的治療。

院方又指，醫院在與病人和家屬溝通方面確實有不足的地方，包括在解釋轉院安排，以及施行各項治療程序，應儘早與家屬商量及溝通，以釋除家屬疑慮並增加雙方的理解。院方亦明白家屬對病人病情的深切關注、以及對個別治療過程的觀感，前線員工應該多聆聽，並關顧病人和家屬的感受，以進一步理解病人意願，院方在早前會面時已就以上的不足鄭重向家屬表示歉意。

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記者：黃小冰