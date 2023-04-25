【社企餐廳】秀樺廚房助自閉症青年融入社會　陳凱琳潘嘉麗以身教行善做兒女榜樣

▲ 陳凱琳聯同潘嘉麗女士助自閉青年融入社會。

華人置業行政總裁陳凱韻（甘比）旗下慈善基金去年與非牟利慈善機構「愛・傳遞(Lovexpress)」合作，於深水埗開設一家社企餐廳，並以大女劉秀樺命名為「秀樺廚房」，幫助自閉症青年融入社會，餐廳提供培訓、就業及派飯予基層的服務。

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秀樺廚房昨(24日)推出10款湯包供傳媒試飲及品嘗餐廳的菜色，藝人陳凱琳及「愛・傳遞」創會主席潘嘉麗（kitty）女士及研發湯包的行政總廚出席介紹，他們都希望自閉症青年透過餐飲業培訓，讓他們能夠自力更生，找到一技之長及融入社會。

▲ 社企秀樺廚房於深水埗開業。

兩女之母的潘嘉麗女士表示「秀樺廚房」是NGO，主力服務自閉症群體，機構主力幫助自閉症青年就業：「第一間社企餐廳在坪洲，最初用「魚菜共生」，就是用現代科技農業去教如何種菜，秀樺廚房的沙律菜都是由其農莊出產。後來她又發現自閉症孩子都喜歡做餐飲，在機緣巧合下我們遇到劉鑾雄基金會，他們大力支持我們，給我們地方運作。

▲ 潘嘉麗女士與陳凱琳一拍即合。

與陳凱琳一拍即合

現在我們有另一個計劃就是「ready to cook」，找來同樣是媽媽的陳凱琳小姐合作，我們認識過程很奇妙，她其實疫情期間，來我們機構做義工，在傾談過程中她好支持我們的理念，於是我們就一拍即合。

陳凱琳受訪時說:「兩人是在緣份下認識，我認識kitty的時間剛生完第一個小朋友，做了媽媽後，想法有所改變，想小朋友都能幫助社會，希望以身作則，有能力都想做多一點，很多東西都要身教。」

她續說：「當時疫情，我跟kitty一齊包裝口罩，當時得知她幫助自閉症孩子及家庭，準備這個ready to cook計劃，我們最初推出了6款湯包，我就帶一些湯包跟小朋友及老公(鄭嘉穎)一齊試食，老公都話好味。」

她表示食物當然是好食，但背後意義幫助自閉青年融入社會的理念更加強大。

潘嘉麗女士特別鳴謝如心酒店行政總廚葉振文及紅花匯的行政總廚葉世昌在過程中的無私奉獻，從設計菜色及食物製造都給予很多意見，而冷凍湯包是沒有味精、沒有防腐劑及香港製造，以-80度來冷藏保鮮，總廚們希望大家都能夠以平民價格享用高級食府的食品。

另外，當中還有「家加餸」餸菜包計劃，派發給基層人士，一包裡面有齊兩餸一湯，不用煮，每次翻熱就可以食。潘女士說:

圍住一家人食飯是很重要，讓孩子感受到家庭溫暖。

她很希望推動慈善消費，將慈善理念以生命影響生命，轉遞出去。她指已經協助超過2,000個家庭，過去訓練300-400個自閉症青年融入社會。

秀樺廚房一星期只對外開放4天，其餘日子中，一日是讓特殊學習學員工（SEN）到現場實習，例如水吧、廚房、清潔及服務員等位置，途中均有導師帶領運作。食客可以以預約形式到場用饍，讓學員有一個真實的環境下實習工作；另一日主要是社會服務日，上午是讓婦女們參加工作坊，下午活動是讓自閉症青年提升社交能力；最後一日是婦女們在工場準備Cafe的食材。

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記者:陳麗薇