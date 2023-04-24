【新冠疫情】私家醫生即日起每次可領取十次療程新冠口服藥　政府：密切監察使用情況

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政府發言人今日（24日）表示，政府一直密切監察新冠口服藥的使用情況，因應近日的新冠疫情，私家醫生於政府特設網上平台要求兩款新冠口服抗病毒藥物的療程數量，每次將增至每款藥物最多十次標準療程，即時生效。

政府早前設立網上平台，已登記使用醫健通的私家醫生可透過平台，要求提供兩款新冠口服藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir），免費處方予「符合資格人士」確診者。政府一直密切監察私家醫生透過平台向病人處方口服藥物的情況，鑑於近期2019冠狀病毒病活躍程度有所上升，私家醫生對相關藥物需求及其處方新冠口服抗病毒藥物的人數均出現增長。



經檢視政府採購的新冠口服藥物庫存，政府決定放寬私家醫生每次經平台可要求的療程的數量，以應付近日的情況。平台的相關設定已於今日調整，私家醫生每次要求的數量已由每款藥物六次標準療程增至十次。



衞生署已發信通知私家醫生相關安排，並提醒他們經政府網上平台要求的口服藥物只可處方予「符合資格人士」確診者，以及提醒病人不應保留或轉讓未使用的藥物。私家醫生登入網上平台提出要求後，藥物供應商會直接將相關藥物派發到其於醫健通登記的其中一個指定應診地址。他們若在星期一至五下午四時前提出要求，藥物供應商會於第二個工作天派送。

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責任編輯：陳展棋

