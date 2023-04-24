【港島大停電】港燈解釋後備電纜無保護裝置之迷　2021年共發生162宗停電事故

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港燈工程人員早前因駁錯電纜引致港島大停電，就近日各界的報道和評論，港燈今日（24日）再發稿提供補充資料，強調後備電纜和備用電纜不同，又強調未曾以小範圍停電事故，拉低恢復供電時間平均數。

香港機電業工程專業人員協會主席黃錦輝今日在電台節目指，後備電纜未有保護裝置是匪夷所思。港燈今晚（24日）發稿指，涉事電纜為「後備電纜」，而非「備用（standby）電纜」，由於一直未有通電，所以不會有獨立保護裝置。至於為何這條「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖上，港燈期望在今次調查中找出原因。

港燈又指，2021年港燈全年共有162宗涉及範圍相對較小的停電事故，絕大部分涉及電纜受外來因素影響或設備故障等。當中涉及低壓配電設備的事故， 由於不能如涉及高壓輸配電系統般可以遙控處理，需要工程人員到肇事現場親身處理，所需復電時間較長。

由於低壓配電設備多位於舊區或較偏遠地區，工程人員更需爭分奪秒去盡早恢復供電，並不存在以小範圍停電事故拉低恢復供電時間平均數的說法。

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記者：陳梓蔚