  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 23:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘇丹局勢】入境處接獲2港人求助　已透過中國駐蘇丹大使館提供可行協助

社會 21:45 2023/04/24

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

北非國家蘇丹局勢緊張，多國正安排撤僑，而中國外交部已派出工作組到當地展開工作。本港入境事務處指，至今(24日)接獲2名身在蘇丹的港人求助，已即時提供相關資訊，並按其意願透過中國駐蘇丹共和國大使館提供可行協助。

入境處指，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及大使館了解情況，並會繼續與求助人、公署及大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

入境處又提醒身在當地的港人應注意人身安全，並留意當地就最新情况的公布及大使館發布的信息。在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐蘇丹共和國大使館聯絡（領事保護與協助電話：(00249) 990111127）。

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊衝突持續逾一周，據報造成至少420人死亡，3,700多人受傷。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

地緣政治 蘇丹 外交 入境處 中國外交部 WhatsApp 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命