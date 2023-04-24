【蘇丹局勢】入境處接獲2港人求助　已透過中國駐蘇丹大使館提供可行協助

北非國家蘇丹局勢緊張，多國正安排撤僑，而中國外交部已派出工作組到當地展開工作。本港入境事務處指，至今(24日)接獲2名身在蘇丹的港人求助，已即時提供相關資訊，並按其意願透過中國駐蘇丹共和國大使館提供可行協助。

入境處指，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及大使館了解情況，並會繼續與求助人、公署及大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

入境處又提醒身在當地的港人應注意人身安全，並留意當地就最新情况的公布及大使館發布的信息。在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐蘇丹共和國大使館聯絡（領事保護與協助電話：(00249) 990111127）。

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊衝突持續逾一周，據報造成至少420人死亡，3,700多人受傷。

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記者：蘇文軒