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《12日》獲群星客串加持　 許賢蘇致豪累鄧麗欣馬志威頻NG

娛樂 22:21 2023/04/24

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《12日》

由林愛華執導的電影《12日》是20年前經典電影《12夜》的概念延續，用12日道出10年夫妻關係。

電影中主角鄧麗欣（Stephy）及馬志威在愛情路上角力，愛得心力交瘁，多位演員袁富華、強尼、黃美芬、許賢、蘇致豪、陳湛文、蘇皓兒、郭奕心、李影、范麒智，以及劉偉恒導演及麥浩邦導演，在片中驚喜登場，讓觀眾觀賞一段撕裂愛情時，可緩和心情。

蘇致豪

累Stephy馬志威頻NG

不過在拍攝現場，Stephy與馬志威卻因為許賢與蘇豪的出現而經常忍俊不禁喪笑，結果頻頻NG。

許賢及蘇致豪向來演出都充滿喜感，今次在《12日》內繼續發放笑彈，二人與模特兒出身的范麒智一同扮演茶餐廳伙計，但飾演Jeannie與Simon的Stephy與馬志威，見到二人即被考起演技。

該場戲份講述Stephy與馬志威在茶餐廳開餐，許賢蘇豪一出一入不停打擾二人談情，令場面彷如上演一場麥兜式對話。

許賢

許賢與蘇致豪一本正經的表情，卻依然充滿喜感，結果每次出場站在Stephy與馬志威面前時，都令他們難以忍笑，Stephy更一度焗蟹，導演一喊Cut，她與馬志威隨即笑到彎腰，Stephy都不好意思說：「開咗掣就好大鑊，笑唔停。」

事後問許賢及蘇豪，他們可會想到令Stephy與馬志威喪笑，蘇豪即笑言：「我有諗過，成日都係咁。」但許賢則道：「我冇諗過，所以後來我特登唔望佢哋，睇下可唔可以幫佢哋忍笑，好似都有幫助。」

群星客串送驚喜

此外，在《12日》中負責搞笑的，還有在婚宴中充當醉酒賓客的陳湛文，及扮演警察的劉偉恒導演及麥浩邦導演，其中Peter七情上面反轉婚宴，場面寫實之餘仍不乏笑料，而兩位導演向來老友鬼鬼，今次在片場中一唱一和，也為一場差館戲增添不少趣味。

其他客串演出的演員，還包括在婚宴中扮演奶奶的李影及女家姊妹之一的蘇皓兒、扮演Stephy空姐同事的郭奕心、飾演馬志威上司的強尼、富商夫婦袁富華及黃美芬，以及時鐘酒店職員、曾為《狂舞派3》獻唱主題曲的Heyo。

其中，黃美芬近年已退居幕後，而李影亦早已淡出幕前，今次再次參與《12日》的演出，為觀眾帶來很大的驚喜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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