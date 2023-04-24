【應急醫院啟用】落馬洲創科園如期落成?　創科局：財政司副司長適時公布

▲ 河套區應急醫院現況。(醫管局提供)

本港今年年初爆發第五波疫情，當時向中央提出請求於落馬洲興建中央援港應急醫院，於去年4月底完工交付，並於12月底移交至醫管局，不過一直空置至今。醫管局昨公布，河套區應急醫院終於有新用途，將會用作「日間放射診斷服務先導計劃」的試點，新界東醫院聯網上月開始邀請病人到應急醫院接受放射科服務，再返回原來接受診治的醫院覆診，以縮短放射科服務的輪候時間。

不過，該段地帶原本用作發現港深創新及科技園，應急醫院有新的用途，令用地的去向更為撲朔迷離。TOPick向創科局查詢，有關創科園的發展時間表，以及應急醫院的新用途會否影響科技園的發展。

創科局發言人表示，發展會大致分兩期進行。第一期主體工程主要包括土地平整及基礎設施建設，已於2021年7月陸續展開。河套地區涉及第一期的工務工程和港深創科園第一期第一批次發展已獲立法會撥款合共325億港元，共涉及八座樓宇。其中三座樓宇已開始興建，並按計劃於2024年年底起分階段落成。



在香港第五波新冠疫情期間，本港醫療體系及隔離設施承受極大壓力。為了在短期內增加社區隔離及治療設施，以應對嚴峻的疫情，特區政府在中央政府支持下於2022年第一季全力推展位於落馬洲河套區的援建項目。隨著疫情進一步舒緩，特首已委派財政司副司長負責統籌，評估社區隔離及治療設施的未來安排。副司長聯同相關政策局和部門會進行詳細分析及研究，在有決定時會適時公布。

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責任編輯：陳展棋