【開心香港】周六戲院日料20萬市民受惠　楊潤雄另摘日子掏腰包贊助同事睇戲

▲ 楊潤雄表示，當局料有20萬人參與「全港戲院日」。（梁偉榮攝）

港府今午（24日）公布「開心香港」活動正式展開，其中由香港戲院商會舉辦、電影發展局和創意香港支持，由電影發展基金資助的「全港戲院日」，本周六（29日） 將全港戲院劃一票價30元，不少市民已準備周四（27日）早上11時搶購戲票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午公布詳情，他指當局預計將有20萬人參與項目。而他更計劃自掏腰包，贊助文體旅局局長辦公室的同事另摘日子睇戲。

相信不少市民已睇定周六想看哪套電影，以備周四當天早上購票。楊潤雄今午在社交平台表示，當日全港61家戲院將劃一票價港幣30元，以優惠價觀賞正在公開放映的電影，「鼓勵大家重拾安坐戲院觀影的樂趣，既拓展觀眾群亦推動戲院業及電影業加快復常。」

▼ 點擊圖片放大 +2

楊潤雄說，為響應這項開心活動，為文體旅局局長辦公室的同事提供電影欣賞活動，他將自掏腰包，在這兩星期內贊助同事們，同樣以30元購買正價戲票，由他資助差額，在下班或假期入戲院觀賞一套電影；但為免影響公眾購買周六優惠戲票的權利，他請睇戲在4月29日當天除外。他更表示自己都也會盡量抽時間入戲院睇戲，支持香港戲院業和電影業，皆大歡喜。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍