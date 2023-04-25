【通識終章】末代通識考生學懂批判思考摒棄對內地偏見　慶幸見證歷史

▲ 4名末代通識考生對殺科感可惜，但慶幸能學到批判思考，見證歷史，圖中左起為林珏伊、李文韜、蔡偉民及江晉安。（陳國峰攝）

末屆中學文憑試通識科考試將於周四（27日）舉行，一班末代考生回望過去3年，從高中通識科所學的批判、獨立思考，幫助他們面對社會矛盾、理解防疫政策改變，以至放下對內地偏見等，對於通識將消失感到惋惜，但亦榮幸能夠見證歷史。此外，獨立專題探究（IES）已提早消失，有早年考生興幸通過IES，為其大學研究建立思考地基。送走末代考生之後，有通識科教師希望，通識精神能夠在不同科目遍地開花。

IES建思考地基 助升讀大學研究歷史

末屆通識科考試即將進行，推行14年的高中通識教育科正式告終，由公民與社會發展科全面取代。就讀北角協同中學的多名末代考生回顧過去3年通識課，江同學說：「通識最好玩的地方，不是齋讀書就合格，你要留意身邊的東西、多點思考才可以合格。」同校蔡同學直言，以前對時事漠不關心，但通識令他更關心政治民生，舉例如財政預算案，除了他剛剛「夠秤」收的消費券，他更留意到部分打工仔要交更多稅，得不償失，「當家人討論政策時有某方面立場，我都可以表達其他看法。」

通識6大單元，李同學說他最深刻的正是最大爭議之一的「現代中國」單元，直言以往對中國內地印象「有少少負面」，例如給中國人貼上「貪污」標籤，但他透過通識課放下偏見，了解到內地打貪及上訪制度，「有正面亦有負面，更全面去看事情。」

林同學則說，通識科令她特別關心女性暴力及性別歧視等小眾議題，也令她懂得在近年社會變化中自處，例如每逢新的防疫政策出台，總有反對聲音，她也理解到政策是為了保障部分高危市民健康，

通識不單是一個科目，我覺得是一種鍛練思維方式，由不同持份者出發。

4名末屆考生不約而同指，通識令他們對事情想法更中立客觀，其中蔡同學說通識科教給他的全方位知識，幫助到日常生活，雖然公民科略有相似，但始終未必涉獵到所有課題，在最後備戰階段回望這3年，他形容這是「一個時代」，「很榮幸學到通識科、見證歷史。」

▲ 北角協同中學通識科及公民科主任黃中偉（中）希望通識精神能夠在不同科目遍地開花。（陳國峰攝）

由學生自選題目的獨立專題探究（IES）將隨着殺科消失，末屆通識考生亦因疫情失去做IES機會。現正在大學專研歷史的孟同學說，興幸當時有機會透過IES分析港人國民身份認同變化，了解到當時的水貨客、本土思潮冒起等因素，作為批判獨立思考的地基，

遇到社會問題時可能情緒大過天，但靜下來會想正反雙方，有時唔止正反，甚或更多持分者意見。

教師冀通識精神 在各科遍地開花

過往通識科曾被外界質疑導致年輕人上街，早年已有大學學者研究指通識不會令學生激進，而兩名通識科教師均指問題並非出在科目本身。香港通識教育會會長黃家樑指，近年香港社會激烈化、政治化，外界對通識的討論亦受到社會大氣候影響；北角協同中學通識科及公民科主任黃中偉則認為，只是有個別教師未跟課程原意施教；另隨着通識科教師承接公民科或轉教其他科目，相信通識科精神會在不同學科遍地開花。

▲ 香港通識教育會會長黃家樑指近年社會激烈化、政治化，外界對通識討論亦受影響。（曾耀輝攝）

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記者：馮琪雅