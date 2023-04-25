【通識終章】教師評通識死穴是過分考試化　優化至公民科學生不看本地新聞

▲ 通識科即將告終，黃家樑指通識科死穴非政治化，而是太考試化。（曾耀輝攝）

回顧高中核心科通識教育科推行14年，有教師指出通識科的問題並非政治化，而是在考試化下，變成一個以政治社會世界大事做主題的語文訓練；故亦「很大程度」支持科目改革成公民與社會發展科，但仍擔心公民科課時不足，難以勾起學生學習動機。有教師表示已觀察到現時的公民科學生，已完全不看本地新聞，感到可惜。

操練文字表達 專題探究壓力大

香港通識教育會會長、恩主教書院通識科及公民科主任黃家樑說，就沿用通識科試題答法，他會說「很大程度」支持通識科被取代。他解釋，當年由舊制高考過渡至334學制，未經篩選下讓全民讀通識，出現學習能力差異極大的問題；最初課程設計理念好，但課時不足以深入討論各個議題，學校惟有盡力補救，「通識科死穴不是政治化，而是過分考試化，變成另一個以政治社會世界大事做主題的語文訓練。」故他認同教育局為新科增加短題目、減少課程內容，以遷就不同類型學生。

黃家樑續說，餘下「小程度」就是感到可惜和遺憾，因當局未有採納該會建議評分三級或四級制，令學生輕視新科。他指出，通識6大單元減半至公民科3大主題，但課時同時減半，故教學時間依然不足，冀當局能夠在首屆公民科學生完成高中時，再檢視課程內容，包括精簡現時為人詬病的課程內容重複問題。

北角協同中學通識科及公民科主任黃中偉則認為科目改革好壞參半，指出舊有通識課程設計較深、定位太高，學生操練文字表達、做專題探究壓力亦很大。不過，他指通識科精神前衞，可訓練學生高階思維能力，形容是失去了「很重要的學科」，對此感到可惜。他坦言現時有公民科學生考試只要求「合格」，令他感到不快，「以前希望培養學生高階能力，現在老師要調節自己，甚至會有老師感到鬱鬱不得志。」

公民科取代 學子不看本地新聞

二人均已任教公民科將近兩年，黃家樑坦言現時要多花心思，誘導學生認識香港「八大中心」定位。黃中偉則形容，通識學生對身邊事物觸覺強得多，但是讀公民科的中四、中五學生則已「唔睇（本地）新聞」，不知道本地社會時事，反而是多看了中國新聞，學校要針對地舉辦時事問答活動，冀提高學生關注本地新聞。

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記者：馮琪雅