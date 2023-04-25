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【張氏一家】張致恆一家成功搵屋搬　張太雯雯卻大呻：黑到暈

娛樂 10:14 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

張致恆太太區燕雯（雯雯）表示：「黑到暈」。

張致恒（Steven）被指婚後「死性不改」，太太區燕雯（雯雯）曾鬧爆Steven冇畀錢屋企，雯雯又不時需獨力照顧3名兒子，也會在社交網發文大呻「撐唔住」，情況令人憂心！

在昨日（4月24日），雯雯於IG限時動態分享近況，並形容「黑到暈」，似乎「黑事」不斷出現？

【離婚KOL】張致恆太太吐心聲疑走投無路　雯雯深情向兒子作承諾

雯雯：黑到暈

向來積極在社交平台上訴心聲的雯雯，曾在IG限時動態中寫道：「好絕路 究竟可以去邊？」，雯雯後來有回覆網民指首要任務是「搵地方搬」。

雯雯在搬屋一事有新進展，她在昨日於IG限時動態上寫道：「搬屋，Sofa爛左（咗），連唯一兩張摺凳都比牧牧（二子張天牧）整爛埋一張，全屋剩返一張凳！黑到暈。」

雯雯似乎需帶著3名兒子、3隻狗狗搬屋，而Steven就未有在IG上提到搬屋一事。

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一家輪流病

雯雯需要為搬屋、生計而苦惱的同時，家中也有大小事不斷發生，她在4月12日發文：「呢兩個星期，成家輪流中，上呼吸道…，真係攞咗我條命，大家都要小心身體！」

網民留言為雯雯打氣：「大家小心！辛苦你照顧三寶，你自己都爭取時間好好休息」、「加油加油，湊三個你已經好勁噶啦」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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