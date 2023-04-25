【區議會檢討】區議會來屆議席與現屆相若　會保留一定的選舉成份

▲ 行政長官李家超。（曾耀輝攝）

港府昨午（24日）公布「開心香港」活動正式展開，行政長官李家超今日（25日）出席行會前見記者，冀「開心香港」活動及早前發放的消費券，可以讓大家「開開心心去消費」，提振香港經濟。他又交代地區行政檢討進展，指區議會將繼續保留，產生方法可以有多種，但會保留一定的選舉成份。

李家超指，是地區行政檢討已進入尾聲。他表示，第六屆區議會自從在2020年開始，有大量區議員作出違反區議會職能行為，更粗暴做出超出區議會作為地區諮詢組織的職能行為，包括有區議員危害國家安全、鼓吹港獨等。他續指，更有大量區議員因拒絕宣誓，或因願宣誓以各種藉口辭職，也有人因宣誓無效被取消資格，共有30多名議員被取消資格或辭職，以致原有的470名議員，現僅餘3分之1，即146名。

李家超稱，以上情況不能接受，必須「撥亂反正」，強調「香港不能亂，亦都亂唔起」。他指出，特區政府不會容許區議會成為港獨平台，違反《基本法》干擾政府施政。

因此，李家超稱要從制度上，防止這些「顛倒黑白」的亂象在區議會發生，要從基本完善地區治理架構，提高地區治理能力，增強地區治理效能，讓所有市民有所得益。

李家超稱，是次檢討須堅持3個原則。第一，國家安全必須放在首位，全面準確堅定不疑貫徹一國兩制方針，確保憲法及《基本法》規定的制度有效及持久落實。第二，全面落實愛國者治港原則，地區治理必須牢牢掌握在愛國者手上，確保特區有效管理。第三，充份體現行政主導，特區政府必須抓緊地區治理工作，培養強而有力的地區服務隊伍，全面加強地區動員能力。

他表示，是次檢討有2個主要部份。第一，檢討區議會職能及組成，另其去政治化，回復在《基本法》下其應用的定位。第二，強化地區的治理架構。

李家超稱，第一，社會普遍關心區議會的去留，他指區議會作為地區行政及諮詢的重要一部份，他認為仍然值得保留。第二，日後區議會產生的辦法，必須符合《基本法》賦予的定位及職能，方法可以有多種，會保留一定的選舉成份，讓愛國愛港，有志服務地區的人士，可透過多種渠道參與區議會的工作。第三，來屆區議會的議席數目，會與現屆相若，讓區議會有效履行各項職能。第四，就區議會的酬金及津貼方面，會考慮維持不變，以支持區議員履行區議會的工作。

李家超表示，在強化地區治理架構方面，會加強地區治理領導及統籌力度，運用好各部門的資源，提升地區治理工作，回應市民的需要。

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記者：黃穎津