【尋失物】港媽大雨下搭巴士一抽二褦　遺失歲半BB心愛公仔重酬$8000急尋

▲ 希望早日搵到！

很多小朋友在成長過程中，都有一、兩件心愛玩具，形影不離，有時更會抱著睡覺。本港連續兩星期天氣不穩，間中有暴雨，有港媽上巴士時，帶着奶粉袋及嬰兒車並手抱BB，所以不慎遺失了BB心愛的豬仔公仔，尋遍不獲，遂用$8000重酬希望市民能夠幫手尋獲小朋友最愛公仔。

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一名港媽在Facebook群組「真.屯門友」發文，指於今月21日在屯門碼頭湖畔樓乘A33巴士於黃金海岸落車，坐9:10pm班次，疑當時在巴士上遺失公仔，10:00pm已經即刻坐的士返回湖畔樓附近找尋，可惜一無所獲。

港媽指自己拎奶粉袋，BB車及抱住BB上巴士，加上天氣惡劣，沒有為意公仔跌咗，小朋友得知後喊得好淒涼，因為公仔的味道令BB有安全感，對她亦很重要，

隻公仔除左小朋友好鍾意亦都陪咗我十幾年，對我同小朋友都好重要，希望能夠早日同豬仔團聚。

港媽已經找過巴士車長，及打去報失熱線，更伸手摷垃圾桶及詢問湖景邨保安，可惜仍然一無所獲。

她在網上發帖及用$8000重酬，希望拾獲的人士歸還。

網民留言指「希望你能尋回」、有網民就獻計「搵唔番就買過隻差唔多，同BB講，Piglet出咗去玩幾日，換咗套新衫返嚟見你，希望佢開心番啦。」

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責任編輯︰王明芳