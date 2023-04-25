【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌

▲ 2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物，專家指長期接觸可致血癌及乳癌。

東南亞即食麵口味多樣化、價錢實惠，是不少港人的心頭好。但台北市衛生局昨日（24日）公布30件即食麵的抽查結果，其中「檳城阿來白咖哩麵」以及「Indomie特色雞肉風味湯麵」被驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」殘留，產品需即時下架。

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根據台北市政府衛生局官網資料，當局今年初前往超市、便利店、傳統市場、東南亞食品專賣店等地，抽查30件即食麵的環氧乙烷含量，當中包括25件進口產品及5件當地產品。抽查結果顯示，「檳城阿來白咖哩麵」分別在麵條及調味料中，驗出每公斤含環氧乙烷0.065mg及0.084mg，而「Indomie特色雞肉風味湯麵」則在調味包中驗出每公斤含環氧乙烷0.187mg。台北市政府衛生局已按照當地食品安全衛生管理法要求同批號產品下架，並向負責廠商判處罰款。

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台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而世界衛生組織（ WHO） 定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）北區管理中心科長陳慶裕就指出，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

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責任編輯：羅嘉欣