【明星衣飾】姜濤+呂爵安潮著KENZO　Jungle系列大象老虎圖案成賣點

▲ 姜濤和Edan齊齊穿上Kenzo Jungle系列服裝。（圖片品牌提供）

由已故高田賢三創立的時裝品牌Kenzo，1993年被LVMH集團收歸旗下，1999年宣告引退後，其後品牌先後交給不同設計師主理，包括Antonio Marras和Opening Ceremony。來到2021年，創作總監一職交到潮人Nigo（長尾智明）手上，姑勿論他是否真的懂得剪裁服裝，但創作權重回到日本人手中就已經充滿話題性。

對時裝品牌Kenzo來說，創作權終於重回日本人手中，這個意義很是重大，原因是因為當年的高田賢三，憑著來自東方的異國情懷，與及繽紛的花卉圖案打開了巴黎的時裝大門，單是要靈活善用East Meets West這意念，可說是當時時裝界的開路先鋒。

而這位早年打入巴黎時裝的Kenzo畢業於東京文化服裝學院（他是當年該學校的第一批學生），事隔數十年的今天，Nigo接手Kenzo，他亦是同校生，這一份淵源彷彿冥冥之中有著主宰似的，不過，有所不的是Kenzo在學校主修時裝設計，而Nigo則修讀時裝編輯。

Nigo接手了Kenzo，很多人1雀躍，縱使他對時裝剪裁一曉不通，但過往由他一手創立的時裝品牌A Bathing Ape和2011年再推出的Human Made，到今天仍是不少人的心頭好。在過去high fashion主導的年代，他已經開始提倡street fashion，如今street fashion已成主流和被重視，Nigo自然如魚得水，得到LVMH集團眷顧，希望他將沉寂了數年的Kenzo帶回流行軌道。

▲ Tee可說是該系列的入門產品。（$1,490/圖片品牌提供）

Nigo說：「我的工作從來都沒有離開過這領域（street fashion），我很清楚甚麼是不對，甚麼時候應該去嘗試和去衝刺。」

不求高深的便服

不過，對於這位堅決永遠都不會於鏡頭前笑的人，雖然A Bathing Ape曾獲得空前成功，但相信這一次亦會懷著戰戰兢兢的心情迎接，因為這是他從事時裝產業30年以來，首次將服裝以時裝展形式展出，而且更重要的是，面對時裝傳媒們的評論。

而可幸的是自2022年秋冬系列由Nigo操刀開始，打下數季外間的反應縱使沒有拍爛手掌，但市場上獲得高度的曝光率卻是不爭的事實。

而剛剛發表的Varsity Jungle系列，Nigo選用了老虎和大象，前者是品牌的核心圖案，毋須多講，至於大象被認為是所有動物中記憶力最好的動物，亦是品牌創始人Kenzo最喜歡的動物，恤衫上的KEN-ZO大象圖案恤衫，使用了日本發音的「象（ZO）」巧妙呼應品牌名字。

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整個系列亦貼近了Nigo要做一些每個人都可以無難度穿上的Real-to-Wear（真實可穿的設計師品牌服裝），例如tee、衞衣、cardigans和denim等，配合高調的大型品牌商標，正是今天年青人不求高深隨手拿起就穿上的便服，如果你正是這樣的人，相信今天的Kenzo已經正中你的下懷。

產品查詢：2117 0981

記者：何偉雄