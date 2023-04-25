【意外事故】一家四口疑因炎熱塞車　集體車內暈眩送院

▲ 馬來西亞一家四口疑因天氣炎熱塞車，集體車內暈眩送院。

塞車對許多人來說是一場噩夢，日前馬來西亞有一家四口，駕車由文冬（Bentong）前往吉隆坡期間疑因天氣過熱，在車廂內暈眩，需要在收費站前停車，其後被送院治療。

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綜合馬來西亞報道，當地交通調查與執法部昨午（24日）在社交平台發布帖文，指一家四口包括一名成年男性、一名成年女性及兩名孩童，在昨日乘坐一輛私家車從文冬開往吉隆坡期間，約下午2時40分感到暈眩，而在文冬收費站前停下求救。

交警發現有人在車內暈倒後，即上前提供協助。交警亦表示，當局仍在調查4人暈眩的原因。

熱中暑嚴重可致死

炎熱天氣可致身體不適，台灣家庭醫學科醫師黃彗倫就曾分享，其中一種因天氣炎熱導致的常見病「熱中暑」。其核心問題是體溫調節失衡，過多熱量導致身體無法及時排出，又或是排出熱量的機能出現問題。

熱中暑的病人體溫會高達攝氏40度以上，如此高的體溫對人體傷害極大，症狀輕微者會出現頭暈、身體無力、臉紅口渴的現象，嚴重時則可能出現突然昏厥和血壓下降，嚴重的熱中暑還可能造成中樞神經受損的後遺症，而且致死率非常高，因此懷疑熱中暑的患者必須盡快接受治療。

由於熱中暑肇因於體溫過高，要緩解病症就必須降低體溫，例如以濕毛巾包覆身體，其他像是泡水和冰敷都是可行之策，如果症狀還是無法改善，就必須盡速送醫尋求專業的緊急救治。

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責任編輯：羅嘉欣