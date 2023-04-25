【串謀詐騙】涉虛假文件呃逾千萬「百分百擔保特惠貸款」　兩女子被捕

▲ 兩名女子涉嫌以虛假文件，詐騙1,040萬「百分百擔保特惠貸款」

警方接獲銀行及強積金受托人等報案，指懷疑有公司利用虛假文件申請貸款。旺角警區重案組人員調查後鎖定目標，於昨日（24日）展開拘捕行動，分別在上水區及沙田區拘捕2名70歲及47歲女子，涉嫌「串謀詐騙」。案件涉及2間公司，貸款約1,040萬元。



初步調查顯示，涉案公司利用虛假的薪金證明及銀行文件，在2021年2月至2022年2月期間，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」向多間本地銀行申請貸款。警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方提醒市民，不要因為一時貪念而鋌而走險，作出違法行為騙取或協助騙取貸款。串謀詐騙、欺詐及行使虛假文書均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。另外，警方亦藉此提醒銀行業界於審批貸款時，需小心核實申請人所提交的文件。警方亦會與銀行業界及相關機構交換情報，就可疑案件作主動、全面及深人的調查，將犯罪集團繩之於法。

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責任編輯：李芷玲