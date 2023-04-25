【食用安全】娛圈小富婆分享儲第一桶金心得　為慳水費將抽濕機水煲滾飲用4年

▲ 娛圈小富婆分享儲第一桶金心得，為慳水費，將抽濕機水煲滾飲用4年。

抽濕機積水切勿飲用，内含各種細菌可能會引發衛生問題。台灣藝人「丫頭」（詹子晴）是被譽為「副業女王」的娛樂圈小富婆，有很多奇怪的慳錢「絕招」，她曾分享自己儲「第一桶金」的慳錢心得，為節省水費甚至飲用抽濕機積水4年。不過醫生提醒，抽濕機積水含有大量細菌，嚴重可致命。

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台灣藝人丫頭從《我愛黑澀會》出道，近年投資有道，更開拓了各種副業，涉獵餐廳、酒吧、SPA店等等。但丫頭兒時家庭經濟拮据，她曾出席電視節目《女人我最大》時分享，自己善用「收入分四等份」的儲錢法則，在23歲時成功儲得100萬元台幣（約港元26萬）。

她以自己最初只有3萬台幣（約8,000港元）月薪為例，將收入平均分成日常開支、存款、保險及儲備金四份，從而避免不必要的花費。她表示，曾有4年間為節省水費，嘗試將抽濕機積水煲滾後飲用，廁所去2次才沖一次水；為減少衛生用品的支出，她還把頭髮當牙線來使用等等。丫頭直言，回看這些慳錢方法其實相當不衛生，因此她亦呼籲大家不要模仿她的做法。

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醫生：嚴重可致命

皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問時表示，如原本患有濕疹等免疫力較弱的人士，皮膚一旦接觸到受細菌感染的物件時，便很容易引發軒然大波，毛囊發炎只屬其中一種概況。他指更差的情況，甚至有機會感染退伍軍人桿菌，患者有機會因此引發肺炎從而死亡，免疫力較弱的人士，如長者及糖尿病患者，亦屬高危感染一族。

對於抽濕機水含菌量是否大過廁所板？胡惠福進一步解釋，指抽濕機積水愈久，滋生細菌，出現真菌的機會便愈高，抹梳化、抹窗及拖地亦具有相同感染風險，因此積水一般不建議市民循環使用，極其量只能用於沖廁。

抽濕機清潔

抽濕機的原理是把空氣吸入機內，然後用冷凝的方法抽走空氣中的水份，再把乾燥的空氣排出，改善空氣濕度，而被抽出的水份就會流入儲水箱。不過，很多人會忽略儲水箱的清潔，以為只要倒走水箱內的積水就足夠。

有業內人士指，其實儲水箱的衛生情況都需要注意，因積藏的水份會令水箱發霉，可影響抽濕機運作。因此在每次抽濕後，大家要把積水倒走，再用清水清洗，待晾乾才放入抽濕機，有需要的話，使用1:99稀釋漂白水清潔即可。

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責任編輯：羅嘉欣