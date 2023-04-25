【兩性關係】為凑仔夫婦分房睡覺2年 丈夫嘆親暱度大減：沒需要就分床睡

▲ 《香港愛情故事》劇照。

一個人睡覺是休息，兩個人睡覺是親暱。「之前在網上看過有報道指，夫妻分床睡會減少雙方睡眠習慣因不同而帶來的滋擾，令睡眠質素提升，有助大家維持平穩情緒，間接提升夫妻關係的和諧。但根據我的個人經驗，我並不認同。我反而同意以前曾聽過的一句話︰好的生活是過出來，好的婚姻是睡出來。」他說。

已婚5年的他，2年前開始跟太太分房睡，經驗似乎不理想。他們分房睡，原意是希望太太可專注照顧初生兒子，減少夜半照顧兒子時滋擾到他，保持他日間上班的精神和專注力。

「起初數月，覺得這安排不錯，但漸漸有點不是味兒。」他覺得分房有點像將自己分了出去。單是分房後的性生活，他就有種難言的怪感覺。

「是的，我有需要時可以叫她來我房，完事後她返回房間。表面上性需要一樣可以得到滿足，但我卻不太喜歡這種有需要就上床、沒需要就分床的性生活。」他不諱言，對這種task oriented的做愛方式感到有點慽慽然，令他提出要求做愛的次數漸減。

夫妻應否分房睡？應該是每對夫婦按他們的情況和需要，在雙方同意下而作出的安排。別人的生活方式，不一定能滿足自己的生活需要，每個人的身份只是「自己」，快樂與否都是自己的責任。

「除了床上做愛，你平時跟太太的親密感覺怎樣？」我問。

一直回想，他漸漸察覺謀殺親密的元兇不是分房睡，而是除了上床做愛外，他們甚少有身體接觸和親暱的感覺。分房睡導致做愛次數減少，只是壓垮親暱的最後一根稻草。

親密不是躺在一張床上才算擁有，因為睡在同一床上也未必有真感情。衡量婚姻質素，並沒有單一好壞的標準，只有適合「我們倆」的親密模式。親密與親暱，不是床與床之間的距離，而是心與心之間的距離。

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全文刊於《晴報》，原題為夫妻應否分房睡 親密感會下降？