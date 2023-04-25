【親子鑑定】養兒20年才知非親生 人夫佈局7年復仇讓妻淨身出戶

▲ 被妻子呃咗20幾年，嬲係正常嘅，不過向勇個計劃又太絕了！

兒子養了20年，才發現非親生，相信對男人來說打擊很大。內地一名人夫向勇，20多年前與妻子王琴交往時，曾短暫分手，某天王琴突然上門，告知懷孕了要他負責，因此2人奉子成婚。豈料，孩子出生時，他推算日期感到不對勁，「怎麼孩子8、9個月就出生了」，不過當時剛為人父，向勇沒有追究，但日子久了，才驚覺孩子不像他，驗了DNA證實孩子「非親生」，於是展開報仇大計，更花7年佈局，讓妻子淨身出戶，下場淒慘。

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綜合內媒報道，湖南一名男子向勇，20多年前與妻子王琴交往期間曾分手，直到女方向他說自己懷孕了，要他負責，兩人才奉子成婚。沉醉在當爸喜悅的向勇，兒子「不足月」出世，加上新婚，兩夫妻感情不錯，他沒有深究兒子早產的問題，不過日子久了，王琴整日在家中懶懶閒，還經常借故跟丈夫吵架，就算丈夫工作受傷入院，王琴去醫院探望送飯也是送一些沒有營養的飯菜，沒有表現出妻子該有的貼心。

兩人關係愈走愈遠，加上向勇不時聽到別人說兒子和他長得不像，於是他決定帶兒子去做親子鑑定，結果證明「非親生」，當下他無法接受，一時腿軟從3樓樓梯滾下，在地上哭了2個小時。由於痛恨妻子對他的欺騙，他深思熟慮後，發現自己和王琴離婚，這些年辛苦打拚攢下來的錢就要分她一半，因此萌生復仇計劃，並以生第2胎為理由藉機離婚。

8年前，內地還是一孩政策，但向勇對妻子說想要一個女兒，生2胎要付高額的超生罰款，因此提議「假離婚」，等孩子生下後再復婚，還制定公證書，財產分給孩子。王琴為了綁住丈夫，同意了這個提議，兩人並擬定一份協議，內容寫著離婚後「一棟價值100萬的樓歸向勇、20萬的公寓和兒子歸王琴」，且向勇還需額外支付給妻子6萬人民幣。不久後，王琴真的懷孕了，向勇也像過去一樣，和王琴生活在一起，直到女兒出生、長大，王琴卻遲遲等不到「復婚」，加上向勇逐漸與母子疏遠，態度突然變得冷淡，回家的次數也減少，王琴才驚醒，一切都是圈套，更發現丈夫在外面和其他女人同居。

向勇在女兒出生後，偷偷將財產轉移到自己及女兒的名下，7年來，早已處理好一切，就連女兒的撫養權也已完全歸他，讓王琴淨身出戶，她和兒子半毛也拿不到。

不過，向勇看在夫妻一場，承諾會把那套價值30多萬人民幣的房子給她，並給她6萬人民幣的補償金。王琴卻不願接受，她目標是向勇那套價值200萬人民幣的物業，以及他的家產，要求分走一半。直到向勇將親子鑑定的證據擺在她眼前，她才百口莫辯。

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責任編輯︰王明芳