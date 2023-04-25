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【開心香港】周末美食市集明早8時派票　麥美娟：已安排人手管理人流

社會 11:30 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

民政及青年事務局局長麥美娟。（梁偉榮攝）

今年2月公布的財政預算案提出「開心香港」計劃，當中首個美食市集會將於周六（29日）及周日（30日）在灣仔會展舉行。民政及青年事務局局長麥美娟今早（25日）在電台節目表示，門票將於明天（26日）早上8時在十八區民政諮詢中心派發，亦會預留部分在市集當日即場派發，確實比例視乎明日諮詢中心的派發情況，表明政府會有措施管理排隊取票人流。

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麥美娟預計，美食市集將派發10萬張門票，每人限取兩張。考慮到人流和秩序，當局已安排人手管理人流，如太多市民排隊取票，有機會會截龍。麥美娟指，周末市集設有青年專區，會有創業青年售賣產品，亦有青年表演時間。她表示，美食市集主要透過飲食界立法會議員張宇人聯絡商會，及由青年組織轉介青年創業家參與，亦有透過外國駐港的總領事館聯絡其家鄉安排特色美食，不擔心對其他商戶造成競爭，認為人氣暢旺有助帶動當區生意。

麥美娟認為，如果美食市集可免費入場，市民入場的意欲較大，希望透過活動凝造氛圍，帶動當區人流。她表示，希望在社會凝造氛圍，讓市民在工餘時與家人到處逛逛，抒發過去幾年疫情帶來的鬱結，傳達開心和正面的訊息。

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記者：吳穎嵛

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門票 美食市集 麥美娟

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