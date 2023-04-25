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【開心香港】酒吧文化節6.9至11舉行　設美酒、美食等5區

社會 10:59 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

首屆酒吧文化節設美酒美食等5區，6月9日至11日舉行，成年人免費入場。（冼偉倫攝）

政府在新一份《財政預算案》提出「開心香港」活動，本地酒吧業響應政府，舉辦第一屆香港酒吧文化節，冀在疫情3年的重創中重啟業界生態。文化節將於6月9日至11日在尖東舉行，設有美酒、美食、舞台表演等5區，有DJ打碟、跳舞及唱歌表演，場內亦供應酒精選購，成年人免費入場。

第一屆香港酒吧文化節由香港酒吧業協會則負責統籌、聯絡贊助商及參展商參與。活動將在尖東市政局百週年紀念花園舉辦。活動設有美酒區、美食區、遊戲區、舞台表演區及休閑區五大區。

舞台表演區將推出多個表演，包括本港著名DJ打碟、跳舞表演及歌手唱歌等。美酒區則提供世界各地不同酒精飲品，包括香檳、紅白酒、威士忌、清酒、啤酒及雞尾酒等。是次香港酒吧文化節18歲或以上人士免費入場。另外活動期間有多間酒吧提供優惠。

香港酒吧業協會主席錢雋永期望，文化節為參與者提供不同感官體驗，將開心帶給市民，並將這份「開心」延續至各區的酒吧。協會估計一連三天的香港酒吧文化節將會有約3萬人參與。

他指出，受過去三年疫情肆虐影響，導致光顧酒吧的人流大幅減少，即使本港社會全面復常後，酒吧業過去3個月的生意，較疫情前仍然相差3成，業界期望透過舉辦文化節，重啟香港酒吧業生態。

他又感謝政府全力支援首屆香港酒吧文化節，包括協助與各相關部門代表聯繫，亦提供活動場地。

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責任編輯：陳麗娜

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