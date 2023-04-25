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【刷單騙案】36歲非華裔男充當買家點擊購物賺佣金　被騙逾7萬元

社會 11:11 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

一名36歲非華裔男子誤跌刷單員陷阱，被騙逾7萬元（資料圖片）

警方於4月13日下午約1時接獲一名36歲非華裔男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上購物買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。
 
受害人按指示先後把約7萬7,000元存入至對方指定的戶口以作平台購物之用，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。
 
經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
 
警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：李芷玲

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