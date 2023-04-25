【凍齡嫲嫲】狄波拉與林建明合照騷白滑肌膚　網民質疑拉姑：有冇整容呀？　

▲ 狄波拉被問「有冇整容呀？」。

「大姐明」林建明與「拉姑」狄波拉已相識半世紀，建下深厚友情的二人，多年來也是「情不變」，實屬難得。

早前，二人在王賢誌父親的80歲大壽上聚首，當然也有合照一番，不過，拉姑的樣貌就受到網民的關注。

林建名：我們友誼永固

大姐明、拉姑開心地合照，大姐明在社交平台上細說二人的相識經過，也顯然相當珍惜二人之間的情誼：

1973 年 香港麗的電視舉辦沙灘小姐選舉. 當晚節目表演嘉賓之一：狄波拉 她聯同區瑞強唱歌表演. 當晚林建明當選沙灘小姐冠軍 80 年代 香港TVB 電視劇集「黃金10年」 狄波拉 飾演：張衞健的母親 林建明 飾演：杜德偉的母親 繼後兩女經常活躍於EYT . 後期 狄波拉移民加拿大， 林建明亦有到她家探望. 我們實在有太多的工作/ 生活點滴， 未能在此一一陳述了！ 今晚在Senta Wong 80歲壽宴中， 兩女又碰面，於是便順道 恭賀相識50年之喜了！ 衷心祝福 ：拉姑 身心健康！生活愉快！我們友誼永固！50 年了！

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網民：有冇整容呀？

合照中的拉姑的皮膚相當白滑，再配上一身桃粉紅色的造型，真是會讓人看不出她已年屆71歲！拉姑更被指與謝安琪（Kay）「撞樣」，或許是因妝容所影響？

網民留言問：「佢有冇整容呀？」大姐明親自回覆︰「你打電話問佢啦！」、「我唔信，你搵張佢以前啲相嚟對照一下？」有網民就覺得拉姑比以往瘦、「拉姑保養得宜, 若果明姐肯染黑髮会一樣咁樣」、「兩位都係美魔女，正到不得了」。

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