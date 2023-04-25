  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 11:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鄭秀文演唱會】5月8日優先訂票啟動　5大攻略增加搶飛機會【附購票連結】

娛樂 11:11 2023/04/25

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

鄭秀文演唱會下月開始預購。

出爐影后鄭秀文將於7月14日起舉行8場《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，不少歌迷已預期撲飛。主辦商昨日公布鄭秀文演唱會的優先預售詳情，觀眾可於5月8日起，以東亞銀行信用卡於www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式進行優先訂票。

現時坊間有不少官方指定的購票平台，今次鄭秀文演唱會主辦商寰亞音樂，近期舉行的演唱會如鄭欣宜、馮允謙、林宥嘉等，都是透過HotdogTIX作為大會指定購票平台。

HotdogTIX主打可以更快、更方便地購買各項活動門票，省卻消費者排隊購票的時間，大部分門票選購後，都以附有二維條碼的電子門票領取，進場展示QR Code便可。

HotdogTIX常用於寰亞主辦的演唱會。

購票流程：

1/註冊成為會員

2/選擇活動 購買門票及輸入資料

首先註冊成為會員。

3/ 發送門票給您的好友及認領門票（如有）

4/下載門票;入場前顯示門票上的二維條碼(QR Code)

下載門票二維條碼(QR Code)

購票過程看似簡易，但撲過飛的樂迷就知當中難度，為增加購票機會，事前就要好好先作以下準備：

1/ 用盡不同電子工具

萬事起頭難，要買到飛，首先要在指定時間成功進入購票頁面，故使用不同的電子產品，如智能電話、平板電腦、桌面電腦，同時登入購票網頁，是基本動作。

2/ 使用不同瀏覽器

因購票網頁只能認證瀏覽器的同一頁面，如同時開啟太多頁面，可能導致暫時被封鎖IP，故可以開啟不的瀏覽器嘗試，如Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari等。

3/ 網絡要穩定

就算萬事俱備，若網絡速度不夠快，也會影響購票成功與否，結合不同的購票經驗，如使用電腦可用WiFi，以手機或平板電腦就建議使用4.5G或5G流動數據上網。

4 使用不須驗證短訊的信用卡

優先訂票往往要用指用信用卡，而在公開售票日，就可選擇不同信用卡，不少人在購票付款過程中，因要等候信用卡驗證短訊，最後拖慢流程甚至無法成功選購，故付款時可考慮使用不須短訊驗證碼的信用卡如AE卡，提高搶票機會。

5 善用不同應用程式

用人手進行購票雖較穩陣，但始終過程較慢，不少人會選擇用坊間的搶票機器人應用程式，如有不少人推薦的kkfly，事前在App輸入資料後，就可以AI形式加快登入購票網頁的速度。

最新影片：黃嘉樂專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻

記者:區家歷

相關文章

【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易【有片】
12:17 2023/04/17
【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易【有片】
【天后減肥】Sammi首奪金像影后　鄭秀文6招秘訣50歲保窈窕身段
19:02 2023/04/17
【天后減肥】Sammi首奪金像影后　鄭秀文6招秘訣50歲保窈窕身段
【鄭秀文演唱會】Sammi紅館騷官宣演出詳情　暫開8場最貴門票$1080
18:17 2023/04/18
【鄭秀文演唱會】Sammi紅館騷官宣演出詳情　暫開8場最貴門票$1080

你可能感興趣

【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易【有片】
12:17 2023/04/17
【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易【有片】
【天后減肥】Sammi首奪金像影后　鄭秀文6招秘訣50歲保窈窕身段
19:02 2023/04/17
【天后減肥】Sammi首奪金像影后　鄭秀文6招秘訣50歲保窈窕身段
【鄭秀文演唱會】Sammi紅館騷官宣演出詳情　暫開8場最貴門票$1080
18:17 2023/04/18
【鄭秀文演唱會】Sammi紅館騷官宣演出詳情　暫開8場最貴門票$1080
鄭秀文 歌手 著數優惠 手機Apps 門票 信用卡 演唱會

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命