【鄭秀文演唱會】5月8日優先訂票啟動　5大攻略增加搶飛機會【附購票連結】

▲ 鄭秀文演唱會下月開始預購。

出爐影后鄭秀文將於7月14日起舉行8場《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，不少歌迷已預期撲飛。主辦商昨日公布鄭秀文演唱會的優先預售詳情，觀眾可於5月8日起，以東亞銀行信用卡於www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式進行優先訂票。

現時坊間有不少官方指定的購票平台，今次鄭秀文演唱會主辦商寰亞音樂，近期舉行的演唱會如鄭欣宜、馮允謙、林宥嘉等，都是透過HotdogTIX作為大會指定購票平台。

HotdogTIX主打可以更快、更方便地購買各項活動門票，省卻消費者排隊購票的時間，大部分門票選購後，都以附有二維條碼的電子門票領取，進場展示QR Code便可。

▲ HotdogTIX常用於寰亞主辦的演唱會。

購票流程：

1/註冊成為會員

2/選擇活動 購買門票及輸入資料

▲ 首先註冊成為會員。

3/ 發送門票給您的好友及認領門票（如有）

4/下載門票;入場前顯示門票上的二維條碼(QR Code)

▲ 下載門票二維條碼(QR Code)

購票過程看似簡易，但撲過飛的樂迷就知當中難度，為增加購票機會，事前就要好好先作以下準備：

1/ 用盡不同電子工具

萬事起頭難，要買到飛，首先要在指定時間成功進入購票頁面，故使用不同的電子產品，如智能電話、平板電腦、桌面電腦，同時登入購票網頁，是基本動作。

2/ 使用不同瀏覽器

因購票網頁只能認證瀏覽器的同一頁面，如同時開啟太多頁面，可能導致暫時被封鎖IP，故可以開啟不的瀏覽器嘗試，如Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari等。

3/ 網絡要穩定

就算萬事俱備，若網絡速度不夠快，也會影響購票成功與否，結合不同的購票經驗，如使用電腦可用WiFi，以手機或平板電腦就建議使用4.5G或5G流動數據上網。

4 使用不須驗證短訊的信用卡

優先訂票往往要用指用信用卡，而在公開售票日，就可選擇不同信用卡，不少人在購票付款過程中，因要等候信用卡驗證短訊，最後拖慢流程甚至無法成功選購，故付款時可考慮使用不須短訊驗證碼的信用卡如AE卡，提高搶票機會。

5 善用不同應用程式

用人手進行購票雖較穩陣，但始終過程較慢，不少人會選擇用坊間的搶票機器人應用程式，如有不少人推薦的kkfly，事前在App輸入資料後，就可以AI形式加快登入購票網頁的速度。

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記者:區家歷