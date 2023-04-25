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【減肥秘訣】減肥不用戒澱粉質　營養師黃凱詩：守住2大原則一樣可吃粉麵飯

保健美顏 15:08 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

營養師黃凱詩表示，減肥可以吃澱粉質，但是，必須選擇低脂類別，能選高纖的，當然最好。

愛貓毛毛患有腎病，每隔三個月需定期檢查，以監察病情。這天又是覆診日，遇上相熟的姑娘，我望一望她，說︰「你好像瘦了。」

她很雀躍︰「是嗎？你也看得出？」

老實說，只是一點點，不過因為職業病，我對人的身形變化比較敏感，而且，我知道她一直想減磅，這句說話，令人開心，不怕多說。

她續說︰「不過，我相信不能再瘦下去了。」

我問︰「為甚麼？」

她再說︰「人們說要戒澱粉，我也跟着做，沒錯，的確瘦了，但是實行兩星期多，覺得經常疲倦又不集中，放工後就是餓着，快支持不了。」

我告訴她︰「誰說減肥一定要戒澱粉，這個方法並非人人合用。我的戰友們，仍以粉麵飯麵包作為主糧，你看每天早上都吃飯的日本人，肥胖人口比例也不高。」

黃凱詩指出，減肥期間可以吃的粉麵飯，當然並非乾炒牛河、餐蛋麵和牛角包！（iStock圖片）

她大喜︰「我很喜歡吃澱粉質，你這個消息實在太令人鼓舞。」

我接著說︰「但我說的粉麵飯，並非乾炒牛河、餐蛋麵和牛角包！」

她大笑︰「你怎知道我立即想起這些東西？」

我笑說︰「我看到你頭上有個氣泡，裏面全是這些食物啊！」她吃吃大笑。

「減肥可以吃澱粉質，但是，必須選擇低脂類別，能選高纖的，當然最好。例如︰吃蕎麥麵比烏冬好、麥包又比白麵包優勝、吃白飯加點糙米或燕麥會更佳。午餐外膳未能做到，可考慮由晚餐開始。」她拍拍心口說︰「沒問題，有飯吃便可以了。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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