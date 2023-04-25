【公屋輪候】港女首派禾輋邨憂2樓太低層　網民力數3大優點︰沙田區已經贏晒

▲ 有港女排公屋首派沙田禾輋邨，卻擔心2樓單位太低層。

房署早前公布，公屋一般申請人平均輪候時間為5.5年，想上樓談何容易。近日有港女在社交媒體分享，她首派位於沙田的禾輋邨，卻擔心2樓單位太低層，猶疑是否接受。可是不少網民都大讚禾輋邨，不但交通便利、配套好，而且校網佳。

該名港女於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，表示排公屋首派沙田禾輋邨順和樓2樓單位，還上載了「配房通知信」供網民參閱，不過她因樓層而糾結︰

仲未有得睇， 擔心會唔會太低層……

港女指2014年申請公屋，期間曾經加名，大嘆「都等咗好耐」。她向網民街坊查詢，「呢度環境OK嗎？」，希望了解更多詳情。

交通方便 配套校網好

大部分網民都讚賞禾輋邨，留言「沙田區已經贏晒，都唔使點諗」、「即要，好方便」、「交通方便，配套好，校網好」、「環境非常好」。有女網民的老爺奶奶居於禾輋邨，她直言「我自己都好鍾意禾輋」，也有網民稱自己由細住到大，表示︰

超級方便，配套一流，行去瀝源同新城市10分鐘內就到，有巴士小巴地鐵，去邊都有車到。

2樓單位嘈吵私隱度低

另一方面，2樓單位卻令人卻步，有網民指出該處人來人往，鄰近天橋，是商場街市必經地，因此「嘈到拆天」、「完全無私隱可言」。而且有網民指出，「井」型公屋只得前後兩邊有窗戶，因此「『間房』難」，加上較低層蚊蟲易入屋。

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91校網多熱門學校

禾輋邨位處沙田區91校網，網內有多間熱門小學，包括浸信會沙田圍呂明才小學、浸信會呂明才小學、沙田圍胡素貞博士紀念學校、胡素貞博士紀念學校等。多間熱門學校多年來都超收「世襲生」，即在小一自行分配學位階段超收嚴重，導致統一派位「大抽獎」學額減少，可見91校網學校的受歡迎程度。

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責任編輯︰王明芳