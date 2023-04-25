【DSE考生必讀】中醫楊明霞教提高記憶力三法寶　哈佛研究：這時段小休45分鐘最有效【內附食譜】

▲ 中醫師楊明霞教提高記憶力3大法寶，據哈佛研究顯示，在這個時段小休45分最有效。

在現代醫學硏究指出，如果我們善用大腦能力，它可載滿230萬本圖書的總知識量。今次與大家分享三大增強記性的方法︰

1.健康飲食︰有研究顯示，健康飲食有助減低記憶力衰退。研究人員監測了全球40個國家共27,860人的飲食習慣，將他們分類為健康和不健康的飲食。健康飲食組會進食大量的水果和蔬菜、堅果、魚類，適量飲酒和吃小量紅肉。在5年後，測試參加者的思維和記憶能力，結果發現屬「健康飲食」患上記憶力衰退的機會率為24%，相比「不健康飲食」的一群風險較低。

且研究表示，居住在地中海的參加者的思維和記憶能力最強，全因為他們的飲食含豐富水果、蔬菜、全穀類、魚和健康的脂肪，令認知功能障礙的風險大大降低。特別是吃維他命C和豐富葉酸的蔬菜，如菠菜和西蘭花可減緩認知能力的下降。

▲ 據研究表示，居住在地中海的參加者的思維和記憶能力最強，全因為他們的飲食含豐富水果、蔬菜、全穀類、魚和健康的脂肪，令認知功能障礙的風險大大降低。（iStock圖片）

2.午睡︰相信大家也曾因睡眠不足後，思維變慢及記憶力轉差的經驗。在中醫的概念中，晚上11時至凌晨3時是肝膽經運行的時間。亦是體內陰氣與陽氣交接時間，不睡覺會耗損體內元氣，透支身體能量，記性變差就是由此而來。再者，長期唔夠瞓會導致肝膽的毒素聚積，肝膽濕熱、肝陽上亢，導致兩側頭痛，影響精神狀態，難以保持清醒。

其實要增強記憶力方法很簡單，就是午睡。據哈佛大學硏究顯示，在上午11時至下午1時這段時間小休45分鐘，可令大腦皮層有完全放鬆，對增加記憶力有很好的作用。而德國亦有硏究顯示有個方法叫micro-nap，小休6分鐘也有增強記憶力作用。

▲ 睡眠不足、疲倦會影響記憶力。（iStock圖片）

3.食療︰在中醫角度，脾主藏意、腎主藏志，意和志是直接影響記憶力的，若能補脾、補腎，相信對增強記憶力有很大作用。

介紹一款補脾腎的中藥食療，材料有北沙參、肉蓯蓉、麥冬、菟絲子、枸杞子和無花果。將所有材料洗淨，浸十五分鐘後煲滾便可；另外，可加少許瘦肉或排骨，將油溶性的有效成分滲出。但若患有感冒便不宜補身，先要清感冒。如果沒有時間煲湯，食合桃也有滋肝腎作用，適量食用也對增強記憶力有很大作用。

▲ 食合桃也有滋肝腎作用，適量食用也對增強記憶力有很大作用。（iStock圖片）

撰文：楊明霞中醫師

