  • 23°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 12:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】食安中心抽檢40個薯片蝦餅樣本　7個樣本未通過檢測

社會 11:37 2023/04/25

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

食安中心抽檢40個薯片蝦餅樣本，7個樣本未通過檢測。（資料圖片）

食安中心今日（25日）公布預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，7個樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與其營養標籤上的標示值不符，餘下33個樣本則全部通過檢測。中心早前已公布有關違規事項。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】銀屑病不只影響皮膚　醫生拆解3大共病及最新治療方法

中心從不同零售點抽取有關樣本以進行專項調查，檢測其能量及指定標示營養素（總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等）含量是否與營養標籤上所標示的資料相符。結果顯示，7個薯片和蝦餅樣本的營養素含量與其營養標籤上的標示值不符。

中心早前已公布上述違規事項，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次。如有足夠證據，中心會提出檢控。

《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，預先包裝食物須標示食物的配料，以及表列能量及七種核心營養素，即碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、鈉和糖的含量，而各類營養聲稱亦受到規管。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【區議會檢討】區議會來屆議席與現屆相若　會保留一定的選舉成份
今日 10:19
【區議會檢討】區議會來屆議席與現屆相若　會保留一定的選舉成份
【串謀詐騙】涉虛假文件呃逾千萬「百分百擔保特惠貸款」　兩女子被捕
今日 10:47
【串謀詐騙】涉虛假文件呃逾千萬「百分百擔保特惠貸款」　兩女子被捕
【開心香港】周末美食市集明早8時派票　麥美娟：已安排人手管理人流
今日 11:30
【開心香港】周末美食市集明早8時派票　麥美娟：已安排人手管理人流
【開心香港】酒吧文化節6.9至11舉行　設美酒、美食等5區
今日 10:59
【開心香港】酒吧文化節6.9至11舉行　設美酒、美食等5區
【刷單騙案】36歲非華裔男充當買家點擊購物賺佣金　被騙逾7萬元
今日 11:11
【刷單騙案】36歲非華裔男充當買家點擊購物賺佣金　被騙逾7萬元

你可能感興趣

【區議會檢討】區議會來屆議席與現屆相若　會保留一定的選舉成份
今日 10:19
【區議會檢討】區議會來屆議席與現屆相若　會保留一定的選舉成份
【串謀詐騙】涉虛假文件呃逾千萬「百分百擔保特惠貸款」　兩女子被捕
今日 10:47
【串謀詐騙】涉虛假文件呃逾千萬「百分百擔保特惠貸款」　兩女子被捕
【開心香港】周末美食市集明早8時派票　麥美娟：已安排人手管理人流
今日 11:30
【開心香港】周末美食市集明早8時派票　麥美娟：已安排人手管理人流
食用安全 食安中心 脂肪 零售 食品 營養素

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命