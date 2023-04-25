【食物安全】食安中心抽檢40個薯片蝦餅樣本　7個樣本未通過檢測

▲ 食安中心抽檢40個薯片蝦餅樣本，7個樣本未通過檢測。（資料圖片）

食安中心今日（25日）公布預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，7個樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與其營養標籤上的標示值不符，餘下33個樣本則全部通過檢測。中心早前已公布有關違規事項。

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中心從不同零售點抽取有關樣本以進行專項調查，檢測其能量及指定標示營養素（總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等）含量是否與營養標籤上所標示的資料相符。結果顯示，7個薯片和蝦餅樣本的營養素含量與其營養標籤上的標示值不符。

中心早前已公布上述違規事項，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次。如有足夠證據，中心會提出檢控。

《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，預先包裝食物須標示食物的配料，以及表列能量及七種核心營養素，即碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、鈉和糖的含量，而各類營養聲稱亦受到規管。

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記者：黃穎津