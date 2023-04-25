【食用安全】女生用過期眼影致眼紅腫痛　留意1產品細節揭示化妝品保質期

▲ 女生用過期眼影致眼紅腫痛，留意1產品細節揭示化妝品保質期。

口罩令解除後，女士們紛紛拿出積存已久的化妝品扮回靚樣。不過，使用存放太久的化妝品，或會引致爛面風險！

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綜合内地媒體報道，日前，廣州一名女子在使用眼影後，眼尾出現紅腫疼痛。醫生檢查後要求她回家檢查所有的眼部化妝品。而女子最後發現，最近使用的那盤眼影已過期，相信就是導致眼部過敏腫痛的元兇。

女子將事件分享到社交平台，竟釣出一眾網民的化妝品使用習慣。有人表示，自己的腮紅產品已開封超過10年，因一直沒用完也沒變質，所以仍在持續使用；甚至認為所有粉狀的化妝品只要沒變質，就能一直使用。

留意1產品細節揭示保質期

不同品牌化妝品的有效期限都不同，究竟從哪裏能清楚查看？其實關鍵就藏在產品底部的一組編號中。

生產日期

知名化妝品牌Estée Lauder集團及旗下包括M.A.C、Bobbi Brown、TOM FORD等，產品底部會透過3位數顯示生產編號。第1位數代表產地，以國家名稱的首英文字母代替，如A（美國）、B（英國）、C（加拿大）、I（意大利）等。第2位數字代表生產月份，惟10、11和12月分別以字母A、B、C代替。第3位數字代表生產年份，以年份的最後一位數代替。

除了以上品牌，L'Oreal集團包括Giorgio Armani、YSL、LANCÔME等品牌，則是使用6位數編號反映生產資訊。前2位數字代表產地、第3位字母代表生產年份，以A、B、C的順序代表2004年後的年份，惟會略過I、O、Q這3個字母，以此類推，T則是等於2020年產；第4位數代表生產月份，惟10、11、12月會以英文名稱首字母代替，即O（10月）、N（11月）、D（12月）。最後2位數代表生產線，沒有意義。

相較於以上較複雜編碼，如Sulwhasoo、LANEIGE等Amore Pacific集團品牌，則使用最淺顯易懂的8位數編號，直接表示生產日期。

開封後保質期

一般而言，無論化妝品或護膚品，保質期都分兩種，第一是未開封時保質期，通常為3至5年。另外就是開封後保質期，相較會短非常多，也能從產品瓶身上看到。以歐盟出售的產品為例，包裝上通常有PAO（Period After Opening）標籤，即「數字 + M」的標籤，意思是開封後的最佳使用期限。M代表月份（Month），例如3M，意思是開封後3個月內需使用完畢；12M則是1年内需使用完畢，以此類推。若使用超過期限，即是產品已過期。有化粧師表示，一般化粧品開封後的保質期，最多僅18個月，積存過久恐失功效。

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另外，本港天氣潮濕，皮膚科專科醫生陳厚毅曾指出，化粧品若存放在浴室，將增加接觸細菌機會，令產品提早變質。其中愈濕潤的產品愈容易「種菌」，例如唇膏、濕粉等都屬高危。至於玻璃樽及揼裝的擠壓式化粧品，由於特性是「有出無入」，所以受細菌感染機會較低。

醫生補充指，要特別注意化妝品保存期長短。顯示可保存2、3年的產品，證明所用防腐劑較多，過期2、3日問題不大；但保存期若僅2星期，即使過期1日，亦有機會嚴重變質：

有病人見到包裝顯示未過期，便掉以輕心，結果使用後皮膚受細菌感染，患上毛囊炎，隨時導致色素沉澱出現色斑。

潮濕天氣化妝品保存貼士

化妝達人Ringo曾向TOPick分享潮濕天氣保養化妝品貼士：

要刻意製造乾爽環境收納化妝品；不宜收納在潮濕或陽光直射的地方

可把化妝品放在雪櫃，或在化妝品旁放一至兩個吸濕包

定期清潔化妝工具

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責任編輯：羅嘉欣