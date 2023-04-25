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【黃金盛女】廖碧兒無奈自揭難搵伴侶　爆曾為角色致情緒崩潰停工兩個月

娛樂 12:01 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

究竟咩原因搵唔到另一半？

現年44歲的廖碧兒近年淡出幕前，好學不倦的她不斷讀書增值自己，更就讀法國著名工商管理學院INSEAD，入讀全球頂級的工商管理學府，認真厲害。

雖然碧兒罕有在幕前出現，不過她不時在網上分享近況，日前她在YouTube頻道上載新片，大答網民提問，當中除指自己正忙於學業及酒吧生意外，更透露現時感情狀況，又自爆曾抽離不了角色，令情緒崩潰，喊到唞唔到氣，要停工兩個月。

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大談感情觀 學會愛錫自己

碧兒在片段開始已大談感情狀況：：「好多人話我好男人，所以我好愛自己，比較爽宜直，所以冇呀！」

至於對愛情有何憧憬，她說：「去到依家呢個階段，覺得最緊要享受，因為我做咗呢行都一段時間，嗰陣唔識錫自己，呢個係好重要。自從我十幾年前整親條腰，改變咗對自己嘅睇法。」

她續說：「嗰時好唔錫身，當時拍動作戲，因為怕麻煩別人，咩都自己嚟唔使替身，亦唔使試戲，好驚阻住人哋收工，之後條腰受傷一段時間，咩都做唔到，真係開始諗要錫自己。」

最重要愛自己。

搵伴侶不易  5歲已想生小朋友

碧兒再指經歷不同的階段，更清楚明白自己需要甚麼：「係咪搵一個人你鍾意、搵一個靚仔？好多人問我有咩要求，其實去到呢一刻不係要求。第一，要錫自己先，當然搵到個人錫你as who you are，呢個先係最重，同埋我呢個年紀同埋經歷已經係咁樣，我又有狗仔，我屋企又大，要一個人愛晒你成個package都唔容易，所以呢個唔係要求，我覺得係順其自然，加上上天會安排，緣份到你便知道。」

她又直言自己5歲已經想生小朋友，直至讀書期間仍想有小朋友，但自選美入行後就沒有時間想：「因為當時日日拍戲，嗰十年過得好快，我哋做呢行真係好難，又未搵到對象，都冇時間去栽培一段感情，因為我覺得都係一種責任，所以我選擇養狗仔，都係一個學習過程。」

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曾為角色崩潰

除外，碧兒又提到拍戲往事，皆因自己中文十分差，拍《皆大歡喜》時辛苦大家，後來拍《妙手仁心III》一度抽離不了角色：「劇中講我同Daddy關係好差，好憎對方，當時我太投入角色，加上嗰時現實中我同Daddy一齊住，完全將感情投射咗我同Daddy嘅關係，仲會對佢發脾氣，鬧埋佢一份，所以嗰8個月令我同Daddy關係好差，我完全唔識得抽離。」

後來劇中一場喊戲令其十分難忘，哭到崩潰：「我第一次喊到停唔到，佢哋要搵廠入面啲救護人員入嚟，因為我唞唔到氣，嗰陣陳錦鴻喺隔籬廠都趕過嚟，因為我停唔到，扯氣到就嚟暈，呢件事大家停咗三個鐘拍攝，之後我仲停工兩個月休息。」她又指因疫情關係已沒見爸爸三年，更一度講到落淚，希望大家要好好珍惜身邊的家人。
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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