【凍齡女神】41歲范冰冰快閃來港　網民野生捕獲零濾鏡真實狀態曝光

▲ 41歲范冰冰快閃來港，零濾鏡真實狀態曝光。

自2018年捲入內地逃稅風波醜聞後，現年41歲的范冰冰於內地事業便大受打擊，因此遂將重心轉而往海外發展。近日，她便來港為雜誌進行街頭拍攝，期間更被多名網民野生捕獲，將最真實狀態呈現。照片中，只見一頭烏黑秀髮配以白滑肌膚的范冰冰於人群中穿梭，仍然相當觸目，星味無減，被不少粉絲大讚女神凍齡有道。

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據了解，范冰冰當日快閃現身於中環為時尚雜誌拍攝造型照，由於街上人潮眾多，吸引不少市民爭相圍觀，並以手機拍攝女神的野生捕獲圖片。從多幅流傳網上的照片可見，身穿長褸的范冰冰，身材及外表狀態都仍然甚佳，即使是市民隨手所拍，零修圖下，依然蓋不住盛世容顏，星味十足。白到發光的肌膚加一頭烏黑秀髮的范冰冰，更被大批網民激讚「真人比相片更美」。

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向來以「微胖界女神」自居的范冰冰，對頭髮、肌膚及身材保養都甚有一套心得，下面將為大家介紹她5招保養與養髮秘訣！

1.天天飲檸檬、薏仁水 :對「美白」是相當重視的范冰冰，一年中只喝2種水：檸檬水、薏仁水，對於高糖飲料如可樂則絕口不沾。

2.常敷面膜 : 自稱一年敷700塊面膜的范冰冰表示敷面膜功效良好，因此她每天都會敷2片面膜，早上敷保濕面膜、晚上敷凍膜，日子有功下，肌膚自然白滑緊緻，看不出歲月痕跡。

3.「不要經常洗頭」: 除了白晢肌膚，范冰冰一頭茂密又烏黑的秀髮亦讓不少人羨慕。對此，她曾大方分享養髮秘訣便是「不要天天洗頭」，更自爆自己曾一星期才洗頭一次，最長紀錄更試過10天不洗頭。此外，她又指自己亦十分重視頭皮按摩，洗髮後亦不會用毛巾搓頭髮。

4.「辟榖」減肥 : 為了維持身材，范冰冰曾分享7天辟穀減肥法，以斷食方式達致極速瘦身的成效。在這段期間，范冰冰完全不進食任何固體食物，但每天都會喝大量水。

5.持續做運動 : 除了飲食，范冰冰又喜歡走路取代激烈運動，每天會走幾公里路來減肥。

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責任編輯：羅嘉欣