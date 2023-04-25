【癌症殺手】65歲婦人無不適突上吐下瀉揭患膽囊癌　醫警告5狀況患癌機率高

▲ 65歲婦人無不適，突上吐下瀉揭患膽囊癌，醫警告5狀況患癌機率高。

膽囊癌是無聲癌症殺手，早期通常沒有甚麽症狀，等到發現時可能已經晚了。台灣林相宏醫生近日分享，一名65歲婦人平時無不適，但某天突然上吐下瀉，最後就醫檢查確診膽囊癌，並且已轉移至淋巴、肝臟、腹膜。

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台灣胃腸肝膽科醫生林相宏於Facebook個人專頁分享病例，稱該名65歲婦人平時身體無恙，但持續一段時間，右上腹部偶爾會感到一點疼痛。不過因為不是經常發生，也不至於痛到受不了的程度，因此婦人一直沒有在意。

然而最近婦人某天突然上吐下瀉，因情況太嚴重到急診就醫，結果經斷層掃描檢查後，發現其膽囊上有腫瘤，甚至已經轉移至淋巴、肝臟、腹膜，婦人和家屬都不敢相信。林醫生指出，因膽囊癌早期症狀並不明顯，大部分會被誤認為「膽結石」或「慢性膽囊炎」，如果出現食慾不振、噁心、持續右上腹痛、體重下降、黃疸、腹部腫塊等症狀，可能已經是膽囊癌晚期。

林相宏醫生表示，80%的膽囊癌患者都有膽結石，雖然膽結石是很常見的疾病，但膽囊癌是罕見的疾病，只有少於1%膽結石會演變成膽囊癌。因此他提醒，並不是所有膽結石患者都需要摘除膽囊，但若結石造成膽囊慢性發炎或大於3厘米，就會增加膽囊癌的機率，當膽囊息肉大於1厘米時，則建議要預防性摘除膽囊，以預防膽囊癌。

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林相宏還提到，有5種狀況罹患膽囊癌機率很高：

1.有家族史，上升5倍風險

2.吸煙

3.女性，罹癌率是男性3至4倍

4.肥胖

5.老年，多數膽囊癌年紀超過65歲

對此，林相宏建議，想要預防膽囊癌，若出現上述相關危險因子，就要定期接受檢查，及早診斷，及早治療。

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責任編輯：羅嘉欣