【法言人】「麥大狀」朱滙林港大法律學院畢業　清洪徒弟棄當大律師做藝人　

▲ 《法言人》

TVB劇《法言人》內涉及大量法律知識，據監製劉家豪哥及陳志江透露，編審團隊為呈現準確的法律知識及審訊程序，到不同的法庭旁聽，想盡辦法請教律師、師爺，甚至法官，期間最大功臣，是劇中飾演麥大狀的朱滙林（William）。

William不但給編劇團隊提供大量法律書籍，還幫劇組邀約到訪清洪大律師的律師樓Site Visit，在劇本上每個有關法律的字眼幫忙糾正。

▲ 修讀港大法律的朱滙林喺《法言人》飾演麥大狀。

陳志江說：「William真係好幫手，佢為咗解答我哋啲問題，睇咗好多同法律有關嘅書同新聞，因為佢話驚自己未必Update，所以要做好多功課，又幫手打咗好多電話去尋求專業意見。」

家豪哥則說：「我做律師嘅朋友大讚我哋套劇，話Criminal 嘢高度還原，同解釋Law嘅嘢好準。又有人話觀眾睇完會有嘢落袋，娛樂角度ok，節奏又明快，我哋成個團隊收到呢啲訊息都好鼓舞。」

▲ 朱滙林與清洪多年來保持良好師徒關係。

隨清洪學習

中學讀聖若瑟書院、以高考2A2B成績考入香港大學法律學院的William，當年修讀法律學院時曾到清洪律師樓當暑期實習。為助《法言人》編審團隊，William竭盡所能提供協助，並為劇組碌盡人情咭：「我有幫手約律師，有啱啱畢業準備做大律師、又有做咗一段時間嘅，同埋約咗個做師爺嘅Uncle，等編審可以了解佢哋嘅工作。」

William續指劇中不少細節位，都是編審們親身到法庭觀察得來：「例如用螢光筆間講辭反擊對方呢啲細微嘢。」

談到與清洪為何能維持良好關係至今，William笑言：「如果當年有繼續考牌，我會真係跟佢做大律師，我到依家都叫佢師傅。清洪好好人，喺Site Visit時同啲編審傾咗好多偈。雖然嗰時暑期工只係2、3個月，因為每日都要對住，仲要唔係淨係Office Hour，要學埋Social ，因為學識放鬆對律師好重要。」

拍劇追夢已13年

自小已成績優異的William，小時候第一志願並非做大律師，而是加入TVB拍劇，皆因他是「百分百電視迷」：「讀Law之前我不嬲都想讀藝訓班，但咁啱嗰幾年冇公開召募，咁咪同自己講：『繼續讀書啦』。當年好彩考到好成績入到法律系，本身都諗住做律師，但好衰唔衰睇到《衝上雲霄》，就想去考飛機師。我第一次考試係衰咗，但因為一年內唔可以再考，咁就我做住空少先然後再考，點知都係唔得。」

雖然衝不上雲霄，William 約25歲時終於等到良機，並透過 Tvbeople 比賽殺入無綫，不過起初主要負責主持工作，等足3年再真正有機會圓夢拍劇。William說：「我想入TVB做演員，純粹係因為鍾意TVB嘅劇，純粹係由細睇到大仲要停唔到。記得當年高考，我要睇完《十月初五的月光》同《男親女愛》先可以瞓，呢個係我唯一減壓方法。」

就這樣William展開超過13年的拍劇追夢生涯，而這次遇上的麥大狀角色更是別具意義，除分別與林夏薇及阮嘉敏有感情戲，在法庭上亦有不少表現機會，成功引起關注及正評。

愛睇《壹號皇庭》

William坦言，很喜歡麥大狀這角色，皆因《壹號皇庭》系列是其熱愛劇集之一，William以興奮Tone謂：「佢咁多集我都睇晒，Yes！好想多謝監製同編審，我兒時夢想都有諗過做大律師，我終於做到，所以著起袍為大律師造型時好感觸。現實做唔到嘅，都起碼劇入面做到，叫完咗個心願。」

談到昔日引發不少熱話的「慳錢十誡」，William笑言已成歷史：「當年慳錢係為咗開餐廳，係想有穩定收入來源支持自己繼續留喺TVB拍劇。但後來我覺得開餐廳反而阻礙咗我喺TVB嘅發展，因為要投放好多時間，又要睇舖、又要煮嘢、又要洗碗，雖然嗰3年學咗好多嘢，但都決定專注番拍劇先。」

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