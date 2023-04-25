【恬不知恥】「肉體換學位」換兒子入名牌中學　媽媽：為孩子受點委屈算什麼

▲ 上海一名媽媽與一名學校校長以肉體換學位，讓兒子在該校上學。

為讓小孩入讀好學校而出盡法寶是可以的，但要循正途。内地網絡最近瘋傳一組對話截圖，上海一名年輕媽媽為爭到名牌私立學校的學額，竟然犧牲色相與該校校長發生性行為。最後事件被揭露了，她以《阿甘正傳》作例子來試圖美化自己的行為，更揚言，「作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼？」滿口歪理的態度令網友咋舌。

綜合內地媒體報導，該名媽媽名小紅，由於兒子的成績未如理想，並未能入讀心儀的中學。久經打探，小紅約到一所私立雙語學校的校長面談，豈料對方見到小紅竟起了淫邪念頭，於是再次相約到酒店見面。小紅知悉校長的「性暗示」，本著為了兒子前途著想，竟然同意「用身體換學位」。

事後，該名校長「食過返尋味」，不斷發露骨信息給小紅，「很想看看你，上次都沒來得及仔細看」﹑「那麼光滑細膩，像小姑娘一樣水靈靈」﹑「還是比較想你，想回味一下」。小紅本欲推辭，怎料校長竟然搬出學位的事作威脅，「名額很緊張，我只能說盡力幫你插進去」。

小紅難抵校長的糾纏，最終向丈夫坦承一切。丈夫知悉後震怒，除了要求離婚，也尋求方法告發校長的惡行。豈料，小紅卻認為自己是「偉大母愛」的行為，認為丈夫是小題大作，

別幼稚了好嗎？你作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼？

此外，她說出了自己是仿傚《阿甘正傳》男主角的媽媽，

我們大學一起看的阿甘正傳你記不記得？阿甘的媽媽為了他能上學，是不是也和校長搞了？那個時候你說這是母愛，現在我做就成了出軌了？

經過一輪激烈爭吵，小紅更妄想把一切都歸咎於丈夫身上，「反而是你，真不想老婆孩子受委屈，別在這裡跟我牛（意指裝模作樣﹑擺闊），你一個月兩萬工資不嫌丟人？」她更希望丈夫能「成熟」一點看待事件，「你能不能別這麼不懂事，這種事你提離婚你覺得你佔理嗎？」

不過，經傳媒再深入調查，原來該系列的截圖在2019年時已曾在網上瘋傳，只是最近再有網友挖出來討論，再度引起熱議。

網友看到後也一面倒的也痛罵，「偉大的母愛啊！這**傷三觀呀，孩子長大後知道有這個碼事應該如何自處。」﹑「這樣的教育傳達的信號就是：只要有利可圖就可以毫無底線。」﹑「把孩子送上好的學校，但自己卻樹立了壞的教育榜樣。」

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責任編輯︰王明芳