【樂極生悲】一家5口海灘嬉水釀3死2傷 媽媽一日痛失3名女兒傷心欲絕

樂極生悲！馬來西亞一家5人昨日當地海灘玩樂，豈料期間發生溺斃意外，釀成3死2傷，母親一日内失3名女兒情緒崩潰。

綜合當地媒體報道，事發於昨日下午5時許，5名印裔到當地一個海灘，3名女死者分別30歲29歲及19歲，另兩名男子傷者29歲及26歲。報道指，其中以一名死者和傷者拍拖8年，且已訂婚，兩人原定今年11月舉行婚禮。

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當地警方稱，昨日下午6時許接報後立即趕赴現場營救，初步調查顯示，死傷者是從雪州到波德申海灘，而涉及5名死傷者，當時是趁母親不為意，然後下海嬉水。

死者母親之後聼到救援聲，又見到其中兩名孩子神情慌張走上岸，其他3人遇溺，故求助民眾協助報警，到場營救。惟盡力展開救援，找到遇溺3人，惜已全部溺斃。當地消防局其後通報，涉及意外的5人，分別從雪州及霹靂來到波德申旅遊，豈料發生意外。

據死者家屬接受當地媒體稱，死者媽媽一天内失去3名女兒，情緒崩潰痛哭。目前3名死者已送往解剖，另兩人則在醫院接受治療。

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責任編輯︰王明芳