【肥媽李鼎】肥媽大爆曾被搶Job　鼎爺自爆「守身如玉」

▲ 《肥媽李鼎》

TVB飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。而首集《肥媽李鼎》的主題是「廚藝界的明爭暗鬥」，肥媽和鼎爺爆出不少圈中秘聞。

游游問到星廚背後是否真的有明爭暗鬥，鼎爺說：「我就唔理人嘅，最緊要做好自己，裁判唔係同事，而係觀眾。」肥媽則以煮鼓油雞舉例：「有人用淋嘅，有啲就擺落去煮嘅，有啲人就掟落電飯煲就算，咩叫啱咩叫唔啱啫，煮到就得㗎啦。」

▲ 鼎爺、肥媽、游游一同主持飲食節目《肥媽李鼎》。

肥媽認星廚搵到錢

游游之後問到大家最關心的問題：「星廚係咪好賺錢？」肥媽直認不諱：「我認係喎，以前未煮飯時，我都有做代言，但未有咁多（收入）。」

再問有沒有試過被搶Job或抄襲時，肥媽即激動說：「我唔見咗個Job喺馬來西亞，本來傾緊2個演唱會，點知有人話我要做阿燦（廖偉雄）嘅嘉賓（冇期），我心諗幾時有應承阿燦做嘉賓呀？去到馬來西亞睇報紙，原來有個肥嘅女人整咗我嘅頭（髮型）去唱歌，叫『馬西來亞肥媽』，我咁就冇咗兩個Job喇！」

自認細膽的游游聞言認真問：「驚唔驚畀人話爆咁多嘢？」肥媽即教路：「做我哋呢行第一樣就要唔好驚畀人話，你一定要有人話，游游冇人話你，你係唔會紅㗎！」

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鼎爺被翻舊帳

鼎爺今集則被肥媽翻舊帳，肥媽重提鼎爺早年參與烹飪比賽節目時的「蝦人」傳聞，肥媽食晒花生追問：「聽講拍嗰集時好有火藥味，有人喊呀？」

見慣大場面的鼎爺則以八字真言回應，游游見狀即打蛇隨棍上問：「聽聞阿爺同肥媽都唔啱喎？」

讚譚炳文最識食

至於明晚（4月26日）播出一集主題是「識食之人」，肥媽和鼎爺異口同聲大讚譚炳文最識食！

肥媽說：「炳哥對我影響好大，以前食嘢要問炳哥。」身為煮得之人的肥媽，原來一班孫仔孫女非常嘴刁，肥媽透露：「有一次去會所食飯，佢哋食咗一啖就問係咪換咗廚房，佢哋依家用眼睇，就知道係咪我煮！」

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肥媽滿足孫仔孫女

肥媽又笑言雖然孫仔孫女來自七個不同國家，但她示範的「免治牛肉炒薯仔」卻能滿足所有孫仔孫女口味，肥媽自豪說：「英國同美國白色嗰堆就會喞茄汁夾麵包，中國嗰啲就要嚟撈飯，印度嘅就擺啲好辣嘅辣椒落去，所以呢個餸係好百搭。」

鼎爺親揭「守身如玉」真相

新生代游游談到「食家」二字時，即補充指還有另一涵意：「講起食家，已經唔係食菜，係食仔同食女……」肥媽即不放過機會搞笑質問鼎爺：「你食咗幾多呀？」

鼎爺即如吃了誠實豆沙包般和盤托出：「咪舊底嗰個，同埋依家嗰個，全世界都知，我廿六歲都冇……冇……嗰種關係。」

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