【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤

▲ 房委會料5月將推售新一批居屋。（資料圖片）

居屋又有得賣，無殼蝸牛要留意。據了解新一期居屋或下月中可申請，據悉房委會擬推售6個屋苑，擬市價62折推售，共有9,154伙，售價由149萬元至494萬元。

6個新盤分別是：觀塘安達臣安楹苑1,140伙、安樺苑990伙、安麗苑1,380伙；啟德啟悅苑2,046伙；元朗朗天苑3,080伙、屯門兆翠苑518伙，以市價62折發售。

項目間隔方面，今期居屋「納米盤」絕跡，最細單位由278平方呎起，最大就是518呎。各屋苑的預計關鍵日期，由2025年4月至2026年3月不等。

當中以啟德啟悅苑平均呎價最貴，達9,390元，樓價由223萬至494萬元；而樓王也位處啟悅苑，料呎價破萬元。啟悅苑位於港鐵宋皇臺站出口側，料由車站步行往屋苑只須一兩分鐘。

安達臣3個屋苑的平均呎價約在7千元左右；而平均呎價最平的是元朗朗天苑6,280元；屯門兆翠苑平均呎價是6,800元，拍得住安達臣盤，部分單位料可望屯門河景。

今期綠白表比例是40:60，「家有長者」配額2,700個，一人申請配額900個，申請費$270。預計最快5月中接受申請，今年第四季攪珠，明年初揀樓。

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記者：吳卓峰