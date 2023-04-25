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【真人娃娃菜】百日宴擺BB上枱轉圈似乳豬　網民批罔顧安全︰當佢展覽品

育兒經 13:41 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

有父母舉行百日宴擺BB上枱轉圈似乳豬，被嘲是「真人被娃娃菜」。

不少新手爸媽會為BB舉行百日宴，分享為人父母的喜悅。不過席上賓客眾多，如何平均地滿足賓客都看到BB呢？有父母想出一招，將BB擺上枱變成「真人被娃娃菜」，就可以在親朋面前巡迴現身。有賓客拍下影片在網上分享，不少網民大讚有創意，但有人卻指出BB有安全危機。

網上流傳一段短片，見到百日宴已上菜，枱中間布置了「大展宏圖」題字和各式吉祥擺設。而BB就如其中一道菜式被放在轉盤上，墊有一張淺黃色的被子，BB便隨著轉盤慢慢轉到各親友面前。每當BB轉到自己面前時，賓客都會露出笑容、摸摸BB。

這個BB對被「擺上枱」無甚表情，沒有笑容，看似對賓客提不起興趣。幸好BB乖巧沒有哭鬧，他一旦扭計轉身好易碌出去。

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網民反應兩極︰人肉乳豬仔

很多網民看完影片後都覺得安排有創意，BB好可愛，「夠新意，人人有得睇」、「好喔大家口水全部噴到寶寶身上」，又笑言BB似乳豬，「人肉乳豬仔」、「我想來一口」，有人更形容BB似足真人版「娃娃菜」，真的太有趣、太好笑，「可愛到不行，好想咬他的小屁屁」等。

不過，有網民則關心BB會否被轉到頭暈，「沒人問過小嬰兒？」、「不知道BB在甚麼？」、「寶寶表示：當我展覽品？」，而且有網民認真指出，如果BB突然翻身，就有受傷的風險，「風險蠻大的，孩子安全最重要」。

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責任編輯︰王明芳

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